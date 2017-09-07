"Самоубийство для государства". Митрополит о попытке запретить УПЦ

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Антоний (Паканич) считает, что поставить под жесткий контроль или запретить церковь — это самоубийство для государства. Об этом сказал в своем интервью центру информации УПЦ.

По его словам, Церковь сегодня фактически борется за свободу вероисповедания, противостоит попыткам вмешательства государства в ее дела и государственного контроля над внутренней жизнью Церкви.

"В нашем обществе сегодня нет запроса на религиозную войну. Однако, у меня складывается такое впечатление, что есть определенные силы, которые запрос на такую войну, на такой радикализм хотят формировать и поддерживать", — подчеркнул управляющий делами УПЦ.

Митрополит Антоний уверен, что в кризисные времена не следует менять религиозное законодательство.

"Мы имеем опыт жизни в условиях Советского Союза, где Церковь была загнана в гетто. И мы будем делать все, чтобы подобное гетто больше не повторилось", — отметил он.

Управляющий делами УПЦ высказал предположение, что своими законодательными инициативами "определенные силы внутри государства пытаются ограничить, поставить под жесткий контроль, или даже запретить деятельность УПЦ".

Но, по мнению митрополита Антония, это самоубийство для государства: "Ведь Церковь — это значительная часть народа, и отказывать собственному народу в реализации части его основных прав, или издавать законы, направленные против собственных граждан — контрпродуктивно".

По словам митрополита Антония, кульминация конфликтов за храмы УПЦ прошла.

"Захваты еще происходят, но это уже единичные случаи. Ситуация до сих пор тяжелая, но уже достаточно стабильна. Это проблема нескольких десятков сел, главным образом в Западной Украине, не больше. И ради этого менять религиозное законодательство всей страны, которое всколыхнет все межконфессиональное многообразие государства, возмутит всю страну, является неразумным и нецелесообразным", — отметил управляющий делами УПЦ.

Митрополит Антоний акцентировал внимание на том, что верующие УПЦ, у которых забрали храм, строят новую церковь или молятся в приспособленном помещении. Соответственно, захваченные храмы стоят пустыми или полупустыми.

Также он подчеркнул, что массового перехода приходов УПЦ в УПЦ КП, чего хотят добиться авторы законопроектов 4511, 4128, 5309, нет и не будет.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что у властей страны серьезные намерения относительно признания автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата.