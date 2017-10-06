За особые заслуги. Нобелевский комитет выбирает лауреата премии мира

AFP PHOTO SCANPIX GUNNAR LIER GUNNAR LIER / SCANPIX / AFP

Людмила Божко, Стокгольм — для РИА Новости Украина

Обладателя или обладателей Нобелевской премии мира за 2017 год назовет в пятницу Норвежский нобелевский комитет, сообщает пресс-служба Нобелевского фонда.

В этом году в списке 318 претендентов на награду, из которых 215 — физические лица и 103 — общественные и международные организации. Нобелевский комитет никогда не называет имена представленных к награде, они, согласно правилам, будут рассекречены лишь через 50 лет.

Накануне присуждения награды всегда появляется масса слухов и предположений по поводу того, кому именно она достанется. Новый директор норвежского Института исследований проблем мира PRIO Хенрик Урдаль включил в пятерку своих фаворитов как политиков, так и организации.

На первом месте у него верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Ученый считает, что эти политики могут получить награду за ядерную сделку с Ираном. Соглашение об урегулировании многолетней проблемы иранского атома было выработано в 2015 году, его выполнение снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

На втором месте в списке директора PRIO находится управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и глава этого ведомства Филиппо Гранди. Награду им могут присудить за вклад в работу с беженцами. Этот офис ООН уже удостаивался награды в 1954 и 1981 годах, однако норвежский политолог считает, что организация снова может претендовать на премию, так как она сыграла большую роль в разрешении кризиса с беженцами последних лет.

На третьем месте в списке турецкая независимая газета Cumhuriyet (Джумхуриет) и ее бывший главный редактор Джан Дюндар. На четвертое директор PRIO поставил организацию "Экономическое сообщество западноафриканских государств (ECOWAS), работа которой, как считает политолог, показывает, как политическое и экономическое взаимодействие способствует долгосрочной региональной стабильности.

Читайте также: Драку заказывали? Как украинцы шумят в Европе по безвизу

Завершает пятерку организация волонтеров по оказанию помощи населению "Сирийская гражданская оборона"(Syria Civil Defence), известная больше как "Белые каски". Урдаль поясняет свой выбор тем, что организация не только дает пример гуманитарной работы, но и является свидетельством устойчивости общественных структур в социумах, пострадавших от вооруженных конфликтов.

Игроки многих букмекерских компаний, таких, к примеру, как Ladbrokes, Unibet, Betsson, полагают, что награду в этом году поделят верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Среди фаворитов также организация "Белые каски" (Syria Civil Defence), федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, Папа Римский Франциск.

Значится в списке "горячих" претендентов и Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU). Эта организация известна, в частности, своей многолетней работой по отстаиванию гражданских прав в США, борьбой против смертной казни, а также защитой прав представителей ЛГБТ.

Претендует на награду в этом году, как считают игроки, и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Среди ставок можно также увидеть имя экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, президента США Дональда Трампа, президента РФ Владимира Путина, американского политика Хиллари Клинтон.

В 2016 году Нобелевскую премию мира вручили президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу за усилия по окончанию продолжавшейся в стране более 50 лет гражданской войны, унесшей жизни как минимум более 220 тысяч колумбийцев.