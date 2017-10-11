От запрета крестного хода до "своей" церкви: "религиозные" шаги власти

Елена Дьяченко, для РИА Новости Украина

В Сумах исполком городского совета впервые не разрешил архиепископу Сумскому и Ахтырскому Украинской православной церкви Евлогию в проведении 14 октября Крестного хода и богослужения на Покровской площади. 19 сентября соответствующий проект решения, инициатором которого является Сумская епархия УПЦ, не набрал необходимого количества голосов: из десяти членов исполкома пять были "за", три "против" и два "воздержались" (для принятия решения нужно было 9 голосов).

В тексте документа авторы просили разрешить провести мероприятие в рамках празднования православными христианами 14 октября праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

Формализм городских властей можно объяснить разве желанием выслужиться и попасть в настроение центральной власти, которая практически без стеснения назначила крупнейшую конфессию страны врагом народа и агентом Кремля.

"Этот вопрос надо было сначала согласовать с такими организациями как Нацполиция и СБУ, ведь мероприятие может спровоцировать гражданское противостояние. Есть свои сторонники у УПЦ МП, есть противники. Это может вызвать общественное напряжение, драки, провокации со стороны самого Московского патриархата", — отметил депутат Сумского областного совета Виктор Дубинко.

Полномочий нет

Хочу напомнить господину Дубинко, что «мероприятие» является религиозной церемонией и не требует согласований с силовиками. Даже наоборот, прямая обязанность правоохранителей охранять это право на свободу вероисповедания, причем по отношению ко всем гражданам, а не только прихожанам так называемой УПЦ Киевского патриархата, которая мировым православием не признается православной конфессией. А трактование Конституции этого уважаемого человека — Виктора Дубинко — слегка расходится с мнением Конституционного Суда Украины — единственного органа конституционной юрисдикции, уполномоченного выносить решения о соответствии законодательства нормам Конституции.

В своем решении от 8 сентября 2016 года № 6-рп/2016 в деле № 1-13/2016 КСУ установил, что "закреплена в положениях части пятой статьи 21 Закона требование получить предварительное разрешение на проведение отдельных мирных религиозных собраний в публичных местах противоречит положениям части первой статьи 39 Конституции Украины, как нормы прямого действия устанавливают необходимость лишь заблаговременно известить органы исполнительной власти или органы местного самоуправления о проведении мирного собрания, которое может иметь как религиозный, так и нерелигиозный характер".

Напомню, с конституционным представлением об этом в КСУ обратилась в прошлом году Уполномоченный верховной рады по правам человека Валерия Лутковская.

Двойные стандарты и демократическое государство

В демократическом, правовом государстве не может быть установлен различный порядок проведения мирных собраний в зависимости от их организаторов и участников, цели и места, формы и т.д., а именно: в одних случаях требуется получить разрешение, а в других — заранее известить о намерении провести такое собрание.

Статья 24 Конституции Украины во взаимосвязи с ее частью первой статьи 35, частью первой статьи 39 обязывает государство создавать единые правовые механизмы, регулирующие проведение гражданами, общественными или религиозными организациями, другими субъектами права мирных собраний религиозного и нерелигиозного характера. Такие собрания должны проводиться после заблаговременного оповещения соответствующими субъектами прав». Этим же решением КСУ признал часть 5 ст. 21 этого закона нарушающей Конституцию.

То есть УПЦ действительно достаточно было известить городской совет Сум о Крестном ходе, а не запрашивать разрешения. Тем более, среди определяемых законом о местном самоуправлении полномочий городского совета и его исполнительного органа нет полномочий запрещать религиозные церемонии.

Попытка расколоть верующих

Вполне вероятно, что ситуация в Сумах — пробный шар для того, чтобы в дальнейшем запрещать Крестные ходы украинской Православной Церкви по всей стране. Их многочисленность (последний Крестный ход в день Крещения Руси в 2017 году собрал около ста тысяч участников, в то время как мероприятия непризнаваемой мировым православием УПЦ КП собирают не больше пяти тысяч человек) сильно раздражает сегодняшнюю власть.

Подрастеряв созданные на риторике раскола и противоречий ("Восток-Запад", "патриоты — агенты Кремля", "украиноязычные-русскоязычные") рейтинги своей антисоциальной политикой и военной риторикой, коалиция БПП-НФ взялась раскалывать верующих, пытаясь разделить пока мирно сосуществующие в Украине православные конфессии на черное и белое, силы добра и силы зла, врагов народа и тех, кому можно разрешать и запрещать свободу вероисповедания.

Моральную оценку этим действиям давать не стану, но на шкалу ценностей политиков, в которой собственный рейтинг и пребывание у власти стоят выше базовых прав и свобод человека, мира и целостности государства, внимание обратить стоит.

Надежда остается

На днях на сайте Сумской епархии УПЦ опубликовано объявление о Крестном ходе на праздник Покровы Пресвятой Богородицы в Сумах, в престольный праздник разрушенного Покровского храма, на месте которого сейчас находится Покровская площадь у ЦУМа. Праздничную Божественную литургию возглавит архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий в сослужении духовенства Сумской епархии УПЦ. Во время богослужения будут вознесены особые молитвы за мир и согласие в Украине.

Надеюсь, городским властям Сум хватит усердия открыть и прочесть соответствующие статьи Конституции и Решение Конституционного Суда. Тем более стоит это проделать, поскольку законный цикл смены власти в Украине — 5 лет — приблизительно в два раза короче, чем сроки давности преступлений против религиозной свободы.

Хочу верить также, что другие органы местной власти не пойдут на поводу у сиюминутных капризов текущей власти и не станут нарушать законы и дискриминировать по религиозному признаку прихожан крупнейшей конфессии Украины — Украинской православной Церкви.

Власть создает подконтрольную себе "церковь"

Но ситуация в Сумах — лишь частный случай общей, очень тревожной тенденции. Похоже, то, как текущая власть видит свои задачи, ставит под угрозу права крупнейшей конфессии в Украине — Украинской православной Церкви, прихожанами которой являются свыше 32% граждан Украины (по данным группы Рейтинг, 2016 г).

В подготовленной Национальным институтом стратегических исследований (директор — В. Горбулин) Аналитической записке, сопровождающей ежегодное послание президента к парламенту от 7 сентября 2017 г., врагом украинской государственности прямо называется Украинская Православная Церковь ("УПЦ МП" как ее называет текущая власть). В качестве подтверждения своей гипотезы аналитики цитируют главу УПЦ КП Филарета: "Де Київський Патріархат сильний, там сепаратистських настроїв немає. Де слабкий — є".

Вторым аргументом приводится предположение авторов документа о том, что "через Українську православну церкву, юридично й організаційно підпорядковану Московській патріархії (УПЦ МП), Кремль активно маніпулює свідомістю мільйонів українських громадян". Крупнейшая конфессия с самым большим количеством прихожан в стране названа инструментом манипуляций Кремля. Других доказательств тезиса об грозе украинской государственности главный мозговой центр власти не приводит.

Церковь хотят сделать инструментом политики

Причина возникновения такого документа может быть только одна: рейтинги власти. Плотно увлекающаяся социологией команда Банковой, похоже, после массированных исследований общественных настроений получила неприятные для себя результаты — количество избирателей в геометрической прогрессии тает, а источников роста рейтинга больше нет. И причины вполне объективны — большинство реформ провалено, благосостояние народа отсутствует как факт, доверие к власти на нуле. В этой ситуации шансов на 2019 год у этой власти нет никаких.

Единственным общественным институтом, которому доверяют украинцы, осталась Церковь. Так, очевидно, возникла идея искать тех, кто потенциально может проголосовать второй раз за президента, среди прихожан.

В последнее время, кстати, в СМИ лавинообразно появились результаты различных опросов общественного мнения, говорящие о том, что украинцы хотят поместную церковь. И, надо полагать, их результаты, вполне возможно, могут действительно существовать. Правда, с одной оговоркой — если социально активного гражданина спросить, хочет ли он, чтобы в Украине появилась собственная Церковь, с большой вероятностью, ответ будет положительным.

Но, если уточнить, хочет он, чтобы эта Церковь находилась в системе мирового православия, или не признавалась православным миром, ответ будет также очевиден. Но таких вопросов респондентам заказчики социсследований задавать не просят, в результате социологи как бы подтверждают и легализуют планы власти создать карманную церковь, но это очень похоже манипуляцию результатами исследований общественного мнения.

Вопросы без ответа

Но главная беда заключается в плане действий, который предлагается для решения «проблемы». Во-первых, предлагается создать Украинскую Поместную Православную Церковь (УППЦ) на базе Киевского Патриархата и УАПЦ. Часть плана озвучил в своем Послании президент: "Украинское государство отделено от церкви, но оно не может пассивно наблюдать, как другие государства и другие государственные органы используют зависимые от них церковные институты для достижения своих геополитических целей. Хотя отдельно хотел бы отметить, я не подпишу законопроект, в котором предлагается согласовывать кандидатуры епископов и священников с государственными органами. Это не дело государства. Что касается других ваших законодательных инициатив, я готов их обсуждать…".

Однако, возникает ряд вопросов. Значит ли все изложенное в Аналитичке и озвученное президентом, что на священников УПЦ будет оказываться давление с целью перехода в проект ППЦ? Значит ли это, что процесс захвата церквей УПЦ будет продолжаться и расти и он уже фактически легализован властью?

И кстати об ООН, Совете Европы и его Парламентской Ассамблее. Что именно будут опровергать в ООН, ОБСЕ, ПАСЕ украинские дипломаты — статус УПЦ КП, точнее его отсутствие, по отношению к мировому православию? А украинских дипломатов прихожан УПЦ, иудеев, мусульман, агностиков, приверженцев верховенства права или здравого смысла, или просто отказавшихся исполнять описанную выше функцию — их что, уволят, подвергнув люстрации по религиозному признаку?

Церковь с государственной поддержкой… в светском государстве

А еще есть вопрос о специальном После Украины по ППЦ. О чем этот подчиненный светоча мировой дипломатии — г-на Климкина — будет просвещать представителей православных стран (Болгария, Румыния, Венгрия, Греция, Молдова и Приднестровье, Грузия и Южная Осетия, а также Сербия и Македония), чьи Церкви, во-первых, отделены от государства, а во-вторых, сходятся во мнении по поводу статуса УПЦ КП, считая эту религиозную организацию, мягко говоря, не находящейся в общении с мировым православием, неканонической, да и, будем откровенны, вообще не патриархатом?

Одним из обязательств Украины, указанных в пункте 11(xi) Заключения N190 (1995) ПАСЕ относительно заявки Украины о вступлении в Совет Европы было «мирное разрешение существующих конфликтов между православными церквями будет ускорено при обеспечении независимости церкви в ее отношениях с государством; будет введена новая недискриминационная система регистрации церквей и установлено правовое решение вопроса о возвращении церковной собственности». Этот Совет Европы будут убеждать украинские дипломаты в том, что дискриминация по религиозному признаку — демократический процесс? Или речь о каком-то другом Совете Европы? Мало того, что после вступления Украины в Совет Европы противоречия между православными конфессиями не были устранены, власть, похоже планирует их существенно усугубить. Неужели политические амбиции текущей власти стоят того, чтобы рисковать членством государства Украина в Совете Европы?

Значит ли положение об обязательном обсуждении проблем межправославных отношений на Совете нацединства, что если серьезных проблем межправославных отношений пока нет или церквям хватает мудрости их урегулировать, то для власти этих противоречий недостаточно, и межправославные конфликты будут созданы искусственно вместо угасающего языкового конфликта и рано или поздно угаснувшего конфликта на Донбассе?

Хотелось бы также понять, что значит государственная поддержка ППЦ? Где свобода совести и вероисповедания, если гражданам страны будет жестко навязываться новосозданная конфессия? Допустим проект ППЦ будет информационно сопровождаться за счет налогов, то есть денег украинцев, значит ли это, что упоминание Украинской Православной Церкви для СМИ будут цензурированы и запрещены? Кстати, обличая режим Путина, НИСИ подчеркивает, что имеющая доступ к федеральным СМИ, РПЦ способствует легитимации одних политиков и дискредитации других, заостряет внимание граждан на одних проблемах и отводит его от других.

Напомню, что и главный государственный мозговой центр — Национальный институт стратегических исследований, — и задействованные в проекте ППЦ органы центральной власти, и весь этот перечень новых учреждений в поддержку Украинской ППЦ финансируется и будет профинансировано за счет государственного бюджета, то есть денег, уплаченных украинцами на содержание государства. Это грубое нарушение Конституции, гарантирующей, что государство не оказывает никаких преференций либо поддержки, в первую очередь финансовой, ни одной религиозной организации. Ведь налоги в одинаковой мере платят граждане, исповедующие все религии, и атеисты.

Путь к точке невозврата

Власть хочет создать цикл программ о феномене поместной православной церкви (ППЦ). Прошу прощения, а в чем этот феномен? Где он? Налицо один только характеризующий положение дел в стране ППЦ, ведь такая цена продолжения пребывания при должностях, похоже, считается властью приемлемой. Но это не феномен, это всеобщая наша печаль, ведь такой "социальный инжиниринг" — это грубое нарушение принятых в цивилизованном мире прав и свобод.

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К сожалению, вопрос о потере легитимности текущей власти (т.е. соблюдении властью законов и одобрении действий власти гражданами) можно ставить только в прошедшем времени. Вопросов к господину Горбулину нет вообще, и в силу возраста, и в силу того, что он лишь исполнитель поставленных задач.

Главный вопрос сейчас — решится ли президент выпасть за рамки цивилизации настолько далеко, пренебречь религиозными чувствами трети страны, пытаясь, к тому же обхитрить весь православный и дипломатический мир?