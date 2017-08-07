Захват заложников в психбольнице: полиция не поняла, кто преступник

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Во Львове правоохранители провели спецоперацию по освобождению заложников, которых захватил пациент областной психиатрической больницы.

Всего в плену находились 76 человек. Для их освобождения правоохранители штурмом взяли заблокированное помещение. В полиции сообщили, что 10 заложников и 5 полицейских получили травмы различной степени тяжести.

Подробности спецоперации по освобождению заложников сообщил спецкор Голоса Столицы во Львове Андрей Галицкий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Розкажіть докладно про цю спецоперацію. Як відбулося захоплення заручників, а також, як їх звільняли?

— Отже, правоохоронці близько 19-ї години отримали виклик на вулицю Кульпарківську, де і розташована психіатрична лікарня, більш відома у Львові, як Кульпарківська психлікарня. Патрульні отримали виклик від лікарів медичної установи, що один із пацієнтів поводить себе не дуже адекватно, кидається на інших пацієнтів, погрожує лікарям, правоохоронці відразу вирушили на місце події, прибувши туди побачили багато переляканого медичного персоналу, але не могли зрозуміти, що саме відбувається. Буквально за кілька хвилин правоохоронці почули, що у медичному закладі лунають крики про допомогу, і було прийнято рішення про штурм будівлі.

facebook.com/igor.zinkevych Захват заложников в психбольнице во Львове

Власне, хочу сказати, що 30-річний львів'янин захопив в полон близько 76 людей — це медичний персонал та пацієнти, які перебували на території Кульпарківської психіатричної лікарні. Правоохоронці, коли приймали рішення про штурм, взяли з собою підручні засоби, які були розташовані на території лікарні, це в основному були столи та стільці, аби прикривати себе, тому що неадекватний чоловік, який взяв у полон персонал медлікарні, жбурляв у бік поліцейських, коли побачив їх, побите скло, жбурляв у них стільці, столи намагався у них кидати, тому вони взяли з собою такі підручні засоби, аби прикривати себе. Поліцейські ще зазначали, що було дуже складно розібратися, хто саме затіяв і взяв в полон заручників, бо там було дуже багато людей, і поліцейські чітко не розуміли, хто саме з них, кого треба затримувати. І вже потім їм підказали самі медичні працівники, потім вони самі побачили такого закривавленого чоловіка, в якого були порізані руки, було дуже багато крові. Власне, вони його затримали, хоча так не дуже-то і легко це вдавалося їм, адже до останнього моменту буквально цей львів'янин відбивався від правоохоронців, жбурляв у них скло, намагався з ними битися. Поліцейські навіть застосовувати проти нього сльозогінний газ, але навіть це не дуже допомагало. Такий дуже стійкий чоловік, він просто до останнього захищався, до останнього не давав себе затримати, але, на щастя, поліцейським вдалось його втихомирити, повалити на землю і вдягнути кайданки, і вже після цього почала ситуація трохи втихомирюватися.

Що загалом відомо про цього чоловіка, який взяв в заручники 76 людей, який в нього діагноз, зокрема?

— На разі стосовно діагнозу лікарі поки що не повідомляють, який саме діагноз у цього чоловіка. Відомо, що він є львів'янином, народився і проживав все своє життя у Львові. Має 30 років. У 2013 році він вперше потрапив у лікарню на Кульпарківській саме через те, що він дуже жорстоко побив свого рідного батька — 72 ножових поранення завдав чоловікові, внаслідок чого він помер. У період з 2013 по 2017 рік він перебував в лікарні на лікуванні, місяць тому, тобто в липні, його відпустили додому, але буквально за кілька тижнів рідні цього чоловіка передзвонили в медичну установу і попросили забрати його знов на лікування, тому що він почав себе неадекватно поводити ще вдома. І буквально тільки вчора приблизно о 10 ранку він тільки приїхав назад у лікарню на Кульпарківський, аби продовжити курс лікування, і вже ввечері лікарі почали помічати, що він себе неадекватно поводить, і от вилилось все у не дуже приємну ситуацію.

facebook.com/igor.zinkevych Захват заложников в психбольнице Львова. Патрульная полиция на месте ЧП

Якщо лікарі заздалегідь помітили, що щось не так, чому не упередили ситуацію?

— Власне, так, із розмов із лікарями випливає і дуже схоже на те, що вони передбачали про те, що цей чоловік може щось таке втнути, хоча багато з тих, хто працював із цим чоловіком в період з 2013 по 2017 рік, зазначали, що і до цього в нього були такі приступи, але вони були не надто такими сильними, якщо він себе поводив неадекватно, то не доходило аж до таких ситуацій, ніхто не міг подумати, що він зможе втнути таке, тобто взяти заручників, порізати, завдати травм іншим людям, тобто це було трохи на такому нижчому рівні, ніхто такого сильного спротиву, такої саме ситуації ніхто навіть з лікарів не міг передбачити. Більше того, коли вже в самій лікарні побачили щось дивне в поведінці цього чоловіка, лікарі спочатку самі намагалися його заспокоїти, однак коли їм вже це не вдалося, вже після того вони викликали на місце події правоохоронців, тобто спочатку лікарі намагалися втихомирити його самостійно, але їм це, на жаль, не вдалося.

Що буде далі? Що говорять медики? Що говорять правоохоронці? Чоловіка залишать у лікарні чи, можливо, він відбуватиме покарання уже у в'язниці?

— Наразі за вчорашніми подіями у лікарні на Кульпарківській поліція відкрила кримінальне провадження за статтею умисне вбивство, за цією статтею чоловікові загрожує реальний тюремний строк, однак говорити про те, що він може потрапити за грати, дуже-дуже зарано, тому що він, власне, є психічнохворою людиною і його можуть визнати неосудним. І, якщо це станеться, якщо його визнають неосудним, він знову потрапить на лікування саме в Кульпарківську лікарню.

Чи не вважають винними працівників лікарні, які своєчасно не відреагували і не втихомирили чоловіка?

— В адміністрації своїх медпрацівників захищають і зазначають, що на початку цієї ситуації медичні працівники робили все можливе, щоб чоловіка заспокоїти, лише після того, як вже ситуація почала виходити з-під контролю, вони вже звернулись за допомогою до правоохоронців. Однак вони зазначають, що вони працюють з такими людьми, тобто з психічнохворими людьми, де вони просто практично кожного дня стикаються з різними такими ситуаціями, і передбачити кожного пацієнта, що він може зробити, дуже і дуже складно, тому вони все одно в адміністрації запевняють, що впевнені в своїх лікарях і те, що сталося вчора, це виняток із правил.

Facebook Патрульной полиции Львова Захват заложников в психбольнице Львова

Де зараз перебувають потерпілі, в якому вони стані, що буде з ними надалі?

— Усі потерпілі, загалом їх десятеро, постраждали внаслідок вчорашніх ситуацій, вони дійсно проходили лікування в медичному закладі на вулиці Кульпарківській. Станом на сьогодні троє із них перебувають у восьмій міській клінічній лікарні м. Львова, вони перебувають в реанімаційному відділенні. Але нічого страшного з пацієнтами немає, в реанімаційному відділенні вони, тому що є психічнохворими людьми, і їх не можна поміщати в загальні палати до інших пацієнтів. Саме через це вони в окремій палаті, але перебувають в реанімаційному відділенні.

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Що львів’яни говорять про такий великий інцидент для міста?

— Містяни більше висловлюють свої думки в інтернеті, багато хто хвалить дії правоохоронців, які оперативно і швидко зреагували на таку надзвичайну подію, яка мала місце вчора, і власне, дивуються, як, чому медичні працівники, які працюють із психічнохворими людьми, чому вони не передбачили таку ситуацію раніше і не могли попередити цю ситуацію. Тобто в основному думки львів'ян — такі питання, на які не можна дати однозначної відповіді, саме такі речі цікавлять пересічних громадян нашого міста.

Напомним, полицейских, способных бороться с серьезными ОПГ, в Украине практически не существует, считает юрист Евгений Лосовский.