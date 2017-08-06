Захват заложников в психбольнице Львова: пациента арестовали

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Во Львове мужчине, который накануне взял в заложники людей в Львовской психбольнице и нанес им телесные повреждения, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, передает сообщает "УНН".

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Кроме того, мужчине назначили психиатрическую экспертизу.

Есть вероятность, что он останется в больнице на лечении, под охраной.

Напомним, пациент Львовской областной психиатрической больницы накануне взял в заложники 76 человек и ранил 10 человек. В результате инцидента полицейские штурмовали отделение. Злоумышленником оказался 30-летний львовянин, который по решению суда с 2013 по 2017 год находился в больнице на принудительном лечении за убийство отца. Он нанес погибшему 72 ножевых ранения.