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    Захват заложников в психбольнице Львова: пациента арестовали

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    Согласно информации, мужчине, который накануне взял в заложники людей в Львовской психбольнице, назначили психиатрическую экспертизу. Есть вероятность, что он останется в больнице на лечении, под охраной.
    Штурм полиции в львовской психбольнице
    facebook.com/igor.zinkevych

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Во Львове мужчине, который накануне взял в заложники людей в Львовской психбольнице и нанес им телесные повреждения, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, передает сообщает "УНН".

    Штурм психбольницы во Львове. Видео
    Канал на Youtube Ігор Зінкевич
    Захват заложников в психбольнице Львова. Штурм полиции

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    Кроме того, мужчине назначили психиатрическую экспертизу.

    Есть вероятность, что он останется в больнице на лечении, под охраной.

    Напомним, пациент Львовской областной психиатрической больницы накануне взял в заложники 76 человек и ранил 10 человек. В результате инцидента полицейские штурмовали отделение. Злоумышленником оказался 30-летний львовянин, который по решению суда с 2013 по 2017 год находился в больнице на принудительном лечении за убийство отца. Он нанес погибшему 72 ножевых ранения.

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