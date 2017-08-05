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    Резня в психбольнице Львова: стало известно, что грозит пациенту

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    Сейчас психически больной пациент, который устроил кровавую резню, находится под стражей в одном из корпусов Львовской областной психиатрической больницы.
    На месте резни в психбольнице Львова
    Iryna Mykychak в facebook

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Пациенту Львовской областной психиатрической больницы, который вчера, 4 августа, взял в заложники 76 человек и ранил 10 человек, объявили подозрение в покушении на убийство. Об этом сообщили в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

    Штурм психбольницы во Львове. Видео
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    Захват заложников в психбольнице Львова. Штурм полиции

    Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "покушение на убийство".

    Сейчас психически больной пациент, который устроил кровавую резню, находится под стражей в одном из корпусов Львовской областной психиатрической больницы.

    По словам директора департамента здравоохранения Львовской обладминистрации Ирины Микичак, трое раненых пациентов находятся в тяжелом состоянии. Их жизнь пытаются спасти медики больницы скорой помощи и 8-й клинической больницы Львова.

    Кроме этого, департамент здравоохранения начал служебное расследование инцидента.

    Добавим, что во время штурма ранения получили пятеро полицейских.

    Злоумышленником оказался 30-летний львовянин, который по решению суда с 2013 по 2017 год находился в больнице на принудительном лечении за убийство отца. Он нанес погибшему 72 ножевых ранения.

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