Резня в психбольнице Львова: стало известно, что грозит пациенту

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Пациенту Львовской областной психиатрической больницы, который вчера, 4 августа, взял в заложники 76 человек и ранил 10 человек, объявили подозрение в покушении на убийство. Об этом сообщили в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "покушение на убийство".

Сейчас психически больной пациент, который устроил кровавую резню, находится под стражей в одном из корпусов Львовской областной психиатрической больницы.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской обладминистрации Ирины Микичак, трое раненых пациентов находятся в тяжелом состоянии. Их жизнь пытаются спасти медики больницы скорой помощи и 8-й клинической больницы Львова.

Кроме этого, департамент здравоохранения начал служебное расследование инцидента.

Добавим, что во время штурма ранения получили пятеро полицейских.

Злоумышленником оказался 30-летний львовянин, который по решению суда с 2013 по 2017 год находился в больнице на принудительном лечении за убийство отца. Он нанес погибшему 72 ножевых ранения.