Побывали в аду. Репортаж из "психбольницы строгого режима" в Днепре

РИА Новости Украина

После того, как и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила в Facebook о жуткой находке в днепровской психбольнице, о лечебнице для душевнобольных заговорила вся Украина. Там нашли архив медкарт времен СССР, когда попасть сюда было опаснее, чем в тюрьму. Речь идет о госучреждении "Українська психіатрична лікарня з суворим наглядом МОЗ України" на улице Надежды Алексеенко (бывшая Чичерина), пишет Екатерина Шевцова.

Пытки нейролептиками и медленная смерть

В 60-х французская коммунистическая газета "Юманите" опубликовала заметку, где назвала условия в советских психбольницах нечеловеческими. Причиной для статьи стало состояние украинского правозащитника Леонида Плюща (соратник Вячеслава Чорновола), которого в психбольнице на Чичерина (сегодня улице Надежды Алексеенко) пытали нейролептиками.

Когда самолет с телом приземлился в Париже, Плюща вынесли из самолета на носилках. Он не мог ни идти, ни разговаривать. Когда-то живой и активный человек превратился в овоща.

В свое время принудительное лечение здесь также прошли Анатолий Лупинос, Николай Плахотнюк, член Союза писателей Василий Рубан. Вернуться отсюда к нормальной жизни было уже невозможно. По свидетельствам диссидентов, в психбольнице на Чичерина 60-х могли ввести газообразный кислород под кожу. От этого на несколько дней возникла адская боль (отнималась рука или нога, куда сделали укол), поднималась до 40 градусов температура. Эти инъекции применялись как "лечение" от алкоголизма или наркомании.

Facebook Ульяны Супрун И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в днепровской психбольнице

Также пытали аминазином. Введение инъекций этого препарата было не только крайне болезненным, но и приводило к циррозу печени и амнезии. У больных появлялось непреодолимое желание заснуть, но спать специально не давали.

Вводили диссидентам и стандартный галоперидол. После недельной "терапии" пациенты готовы были буквально покончить жизнь самоубийством. У них возникало дикое беспокойство внутри, они не могли заснуть, переставали ходить, руки сводили судороги. Через полторы недели наступал нейролептический шок, а через несколько месяцев — потеря рассудка.

В своем посте в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила, что 1968-1991 годы стали красным пятном в истории психбольницы. В те годы на принудительном лечении на Чичерина находились десятки диссидентов с сфабрикованным диагнозом "вялотекущая шизофрения".

"Комиссия нашла архив, который должен пролить свет на то, какую категорию людей сюда отправляли — диссиденты, инакомыслящие, критикующие власть, какие диагнозы им ставили? В каких условиях они пребывали? Какое получали "лечение"? Всю эту информацию содержат медкарт пациентов, которые сохранились", — написала Уляна Супрун.

Комиссия МОЗ изъяла архивные материалы для изучения и обработки. При этом и.о. министра предрекла незавидную судьбу больнице. Конечно, сотрудники КГБ здесь давно не работают, но, по мнению Ульяны Супрун, методы карательной психиатрии здесь остались.

Facebook Ульяны Супрун Материалы днепровской психбольницы

"Судьба больницы, которая продолжает работу карательных органов СССР, будет такой же, как судьба самого Союза. Правда всегда побеждает", — сказала Ульяна Супрун.

Кто сегодня находится в психбольнице

Теперь больница лечит пациентов, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления в состоянии невменяемости, а также тех, кто судом признан неподсудным. Здесь есть и серийные маньяки, и особо жестокие убийцы. Например, на принудительном лечении в медучреждении на улице Надежды Алексеенко находится черниговец Александр Сергов, который 20 апреля 2010 года в день рождения Гитлера обезглавил 3 людей лопатой, а четвертого покалечил.

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Здесь же лечится Леонид Опанасенко, который напал в 2013-ом году на бригаду скорой помощи в Запорожье. Тогда погибла беременная фельдшер.

Это единственная психиатрическая лечебница с режимом строгого наблюдения в Украине, поэтому сюда свозят всех самых опасных душевнобольных в стране. В медучреждении находятся около 700 пациентов.

Facebook Ульяны Супрун Письма в днепровскую психбольницу

Правда, не все согласны с тем, что это медучреждение — ад для больных. По словам родственников пациентов, тут есть вещи, которых нет в других подобных заведениях. Например, спортзал и комфортабельные палаты. Часть заключенных работает — шьет одежду. Можно принять душ. Есть даже телевизор, который смотрят в присутствии охраны.