Резня в психбольнице Львова: озвучена причина трагедии

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Двое пострадавших в результате нападения во Львовской областной психиатрической больнице одного из пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, сообщила директор департамента здравоохранения Львовской обладминистрации Ирина Микичак.

По ее словам, инцидент в больнице произошел из-за переполненных отделений.

"Если бы пациенты были под санитарным надзором, этого бы не произошло. К тому же, почему мужчины сразу положили в общую палату, где около 80 больных. Не один раз говорила исполняющему обязанности главного врача, что много людей в одном отделении. Почему пациента не положили отдельно и не диагностировали сначала? На сегодня есть два пострадавших в реанимации", — цитирует Микичак "Радио Свобода".

Напомним, пациент Львовской областной психиатрической больницы накануне взял в заложники 76 человек и ранил 10 человек. В результате инцидента полицейские штурмовали отделение. Злоумышленником оказался 30-летний львовянин, который по решению суда с 2013 по 2017 год находился в больнице на принудительном лечении за убийство отца. Он нанес погибшему 72 ножевых ранения.

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