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    Полиция поделилась шокирующими подробностями резни в психбольнице Львова

    (обновлено: )72301
    В руках у нападавшего был огромный окровавленный кусок стекла. Полицейские требовали положить его, но мужчина не послушался и бросил осколком в сторону правоохранителей.
    Захват заложников в психбольнице во Львове
    facebook.com/igor.zinkevych

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. В патрульной полиции Львова "112 Украина" рассказали подробности штурма львовской психбольницы, в которой пациент взял в заложники 76 человек.

    Как рассказала спикер патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий, патрульные приняли решение штурмовать отделение после того, как услышали крики о помощи и стало понятно, что больше ждать нельзя.

    Штурм полиции в львовской психбольнице
    facebook.com/igor.zinkevych
    Захват заложников в психбольнице Львова: штурм полиции и лужи крови

    Полицейские использовали для прикрытия подручные материалы — столы, которые были поблизости. Открыв дверь в отделение, они увидели баррикады.

    "Когда открыли двери, то увидели, что там тоже были баррикады, нападавший набросал вещи, которые попадались ему под руку. Вокруг было очень много крови и другие пациенты с телесными повреждениями, и сразу не было понятно кто является нападавшим", — сказала Рыбий.

    Обнаружили нападавшего уже в конце коридора, в одной из палат. В руках у него был огромный окровавленный кусок стекла. Полицейские требовали положить его, но мужчина не послушался и бросил осколком в сторону правоохранителей. Они применили слезоточивый наз, но на пациента он не подействовал — он продолжал бросаться в полицию табуретками.

    В результате мужчина был задержан. Сейчас он изолирован в другом отделении той же больницы. Десять пациентов из 76 заложников госпиталаизированы. Об их состоянии пока информации нет. Пятеро пострадавших патрульных получили телесные поврежения, их осмотрели и отпустили по домам, сегодня все они "в строю".

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