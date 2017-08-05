Полиция поделилась шокирующими подробностями резни в психбольнице Львова

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. В патрульной полиции Львова "112 Украина" рассказали подробности штурма львовской психбольницы, в которой пациент взял в заложники 76 человек.

Как рассказала спикер патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий, патрульные приняли решение штурмовать отделение после того, как услышали крики о помощи и стало понятно, что больше ждать нельзя.

Полицейские использовали для прикрытия подручные материалы — столы, которые были поблизости. Открыв дверь в отделение, они увидели баррикады.

"Когда открыли двери, то увидели, что там тоже были баррикады, нападавший набросал вещи, которые попадались ему под руку. Вокруг было очень много крови и другие пациенты с телесными повреждениями, и сразу не было понятно кто является нападавшим", — сказала Рыбий.

Обнаружили нападавшего уже в конце коридора, в одной из палат. В руках у него был огромный окровавленный кусок стекла. Полицейские требовали положить его, но мужчина не послушался и бросил осколком в сторону правоохранителей. Они применили слезоточивый наз, но на пациента он не подействовал — он продолжал бросаться в полицию табуретками.

В результате мужчина был задержан. Сейчас он изолирован в другом отделении той же больницы. Десять пациентов из 76 заложников госпиталаизированы. Об их состоянии пока информации нет. Пятеро пострадавших патрульных получили телесные поврежения, их осмотрели и отпустили по домам, сегодня все они "в строю".