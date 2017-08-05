Захват заложников в психбольнице Львова: штурм полиции и лужи крови

Пациент психиатрической больнице во Львове захватил заложников, правоохранители были вынуждены пойти на штурм помещения.

В пятницу, 4 августа, около 19.00 во Франковский отдел полиции поступило сообщение от работника львовского психиатрической больницы, расположенной по улице Кульпарковской, о том, что в одном из отделений медицинского учреждения пациент удерживает заложников, "угрожая учинить над ними физическую расправу".

Злоумышленником оказался 30-летний львовянин, который по решению суда с 2013 по 2017 год находился в больнице на принудительном лечении за убийство отца. Он нанес погибшему 72 ножевых ранения.

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"Чуть больше чем месяц назад мужчина был отпущен домой, однако по ходатайству родственников сегодня в 11.00 опять был помещен в медицинское учреждение. Около 19.00 мужчина начал вести себя неадекватно, заблокировал двери в отделение, где находились 76 пациентов, повредил имущество и разбил окна. Стеклом из разбитого окна мужчина травмировал десятерых пациентов, трое из которых сейчас находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим врачи оказывают помощь", — сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Тарас Сабанюк.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Франковского отдела полиции и работники других служб. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации согласно норм Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в конце июля в Одессе суд забросали "коктейлями Молотова" и взяли в заложники сотрудников.