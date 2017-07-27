След Мадлен Олбрайт. Кому достанется "белая нефть" из Чехии

РИА Новости Украина

В земле на севере Чехии, вероятно, лежат миллиарды крон. Однако это не золото, а гораздо более ценный металл. Чешско-австралийская компания Geomet провела разведочное бурение месторождения Циновец (Cínovec) в районе Теплице (Teplice) и выяснила, что под поверхностью находится примерно 6,5 миллионов тонн лития, сообщает Sputnik.

Таким образом, чешское месторождение может покрыть потребность Европы в литии более чем на десять лет вперед.

Литий – полезное ископаемое для создания электрических батарей. Учитывая, что в ближайшее время повсеместно ожидается расцвет производства электромобилей, он может стать более востребован, чем нефть, природный газ или золото. Поэтому литий называют белой нефтью. Уже сейчас говорят о литиевой лихорадке, с которой скоро столкнется мир.

Что это значит для Чехии? Как сообщают СМИ, самые больше шансы добывать чешский литий у компании Geomet, точнее, European Metals Holdings, которая получила от министерства окружающей среды лицензию на разведочное бурение. Кроме них на полезный металл претендует международная консалтинговая компания Albright Stonebridge Group. Как видно из названия, фирмой руководит бывший госсекретарь США чешского происхождения – Мадлен Олбрайт.

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Что о добыче лития думают чешские политики?

"Стратегически значимые отрасли промышленности должны регулироваться государством, а не спекулянтами, которые оставят после себя лишь огромные экологические проблемы и миллионные расходы на оздоровление и восстановление, которые придется выплачивать даже будущим поколениям", – считает Ярослав Борка (Jaroslav Borka), депутат KSČM (Коммунистическая партия Чехии и Моравии) и член конституционно-правового комитета парламента.