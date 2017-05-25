Марунич о политике "Нафтогаза" при цене нефти $60

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

25 мая В Вене проходит встреча ОПЕК, в которой помимо министров стран-членов картеля принимают участие представители нефтедобывающих государств, не входящие в организацию.

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что ОПЕК, вероятно, продлит соглашение о сокращении добычи нефти на 9 месяцев, до конца марта 2018 года. При этом ряд государств, включая Россию, говорят о возможном продлении срока действия соглашения еще на три месяца, пишет Reuters.

По мнению эксперта в сфере энергетики, сопредседателя Фонда гуманитарных стратегий Дмитрия Марунича, "вероятность продления сделки по ограничению добычи на ближайшие 9 месяцев = 100%: сделку ожидаемо поддержат ряд стран вне ОПЕК, также присоединяться новые, к примеру, Казахстан".

"Итого, нефть выходит на рубеж $60/барр., несмотря на наращивание добычи нетрадиционного ресурса в США", – отмечает эксперт на своей странице в Facebook.

В этом смысле, добавляет он, активные закупки газа "Нефтегазом" именно сейчас выглядят оправдано, никто не хочет повторять прошлогодние проколы.

"Рияд активно продвигал продление сделки. Так что шейхи осознали ошибочность своей предыдущей стратегии по заливанию рынка нефтью", – резюмировал Марунич.

Напомним, мониторинговый комитет по сокращению глобальной нефтедобычи в рамках пакта ОПЕК+ рекомендовал странам-участницам продлить его действие на девять месяцев, сообщила в среду, 24 мая, пресс-служба Минэнерго РФ.

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Ранее Россия и лидер ОПЕК Саудовская Аравия предварительно договорились продлить истекающие в июне ограничения до конца марта 2018 года. Текущая сделка ОПЕК и 11 стран вне картеля, направленная на восстановление мирового спроса и предложения, предусматривает сокращение глобального производства на 1,8 миллиона баррелей в сутки в течение первой половины 2017 года.