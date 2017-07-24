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    Экономика

    МВФ понизил прогноз цен на нефть

    (обновлено: )115
    Аналитики Международного валютного фонда сообщают, что цены на нефть снизились вследствие высоких уровней запасов добытой нефти в США и увеличения предложения.
    Международный валютный фонд
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    КИЕВ, 24 июл – РИА Новости Украина, Екатерина Соболь. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз мировых цен на нефть на 2017 и 2018 годы примерно на 3 доллара по сравнению с предыдущим прогнозом — до 51,9 и 52 долларов за баррель, соответственно, следует из обновленного июльского обзора фонда по мировой экономике World Economic Outlook.

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    "Цены на нефть снизились вследствие высоких уровней запасов добытой нефти в США и увеличения предложения. Общая инфляция также в целом понизилась с ослаблением воздействия роста цен на биржевые товары, имевшего место во второй половине 2016 года, и все еще существенно ниже целевых показателей центральных банков в большинстве стран с развитой экономикой", — объясняют аналитики фонда.

    В результате, "предполагаемая цена, основанная на фьючерсных рынках (по состоянию на 1 июня 2017 года), составляет 51,9 доллара США в 2017 году и 52 доллара США в 2018 году".

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    В апрельском прогнозе МВФ, напротив, повысил прогноз мировых цен на нефть на 2017 год примерно на 4 доллара — до 55,23 доллара за баррель, на 2018 год — на 2 доллара — до 55,06 доллара за баррель.

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