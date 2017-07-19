Ущерб на миллион. В Одессе прорвало нефтепровод

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. В Одессе произошел прорыв нефтепровода, который эксплуатирует ЧАО "Одеснефтепродукт", сообщил в среду начальник Государственной экологической инспекции в Одесской области Александр Ставнийчук.

По словам чиновника, участки загрязнения составили 468 и 187 квадратных метров, государству нанесен ущерб в размере 1 млн 199,95 грн.

Александр Ставнийчук в Facebook В Одессе прорвало нефтепровод

"Во время хозяйственной деятельности ПАО "Одеснефтепродукт" произошел прорыв нефтепровода по адресу: г. Одеса, 2-й Лиманчик, ул. Наливная, 4а, что привело к загрязнению земельного участка площадью 468 м2 и 187 м2, и является нарушением ст 91, 96 Земельного Кодекса Украины, ответственность за которое предусмотрена ст. 211 Земельного кодекса Украины. Вследствие нарушения был причинен вред на сумму — 1 млн 199,95 грн", — сообщил Ставнийчук в своем аккаунте в соцсети Facebook.

ПАО "Одеснефтепродукт" уже предъявлена ​​претензия относительно возмещения убытков, причиненных государству, вследствие загрязнения земельного участка, уточнил чиновник.

Ранее сообщалось, что пожаре на нефтебазе "Свитанок", расположенной в трех километрах от Одессы в поселке Усатово. По словам очевидцев, там взорвался бензовоз.