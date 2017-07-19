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    Ущерб на миллион. В Одессе прорвало нефтепровод

    (обновлено: )6510
    Участки загрязнения составили 468 и 187 квадратных метров, государству нанесен ущерб в размере 1 млн 199,95 грн, сообщил начальник Государственной экологической инспекции в Одесской области Александр Ставнийчук.
    В Одессе прорвало нефтепровод
    Александр Ставнийчук в Facebook

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. В Одессе произошел прорыв нефтепровода, который эксплуатирует ЧАО "Одеснефтепродукт", сообщил в среду начальник Государственной экологической инспекции в Одесской области Александр Ставнийчук.

    По словам чиновника, участки загрязнения составили 468 и 187 квадратных метров, государству нанесен ущерб в размере 1 млн 199,95 грн.

    Александр Ставнийчук в Facebook
    В Одессе прорвало нефтепровод

    "Во время хозяйственной деятельности ПАО  "Одеснефтепродукт" произошел прорыв нефтепровода по адресу: г. Одеса, 2-й Лиманчик, ул. Наливная, 4а, что привело к загрязнению земельного участка площадью 468 м2 и 187 м2, и является нарушением ст 91, 96 Земельного Кодекса Украины, ответственность за которое предусмотрена ст. 211 Земельного кодекса Украины. Вследствие нарушения был причинен вред на сумму — 1 млн 199,95 грн", — сообщил Ставнийчук в своем аккаунте в соцсети Facebook.

    ПАО "Одеснефтепродукт" уже предъявлена ​​претензия относительно возмещения убытков, причиненных государству, вследствие загрязнения земельного участка, уточнил чиновник.

    Ранее сообщалось, что пожаре на нефтебазе "Свитанок", расположенной в трех километрах от Одессы в поселке Усатово. По словам очевидцев, там взорвался бензовоз.

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