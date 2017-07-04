"Как 16-летние подростки": Берлинская полиция опозорилась в Гамбурге

РИА Новости Украина

Алкоголь, публичный секс и баловство со служебным оружием: три сотни берлинских полицейских опозорились в Гамбурге и как невоспитанные школьники были отправлены назад домой.

REUTERS Hannibal Hanschke Акции протеста накануне проведения саммита G20 в Гамбурге

"Серьезная потеря имиджа", — прокомментировал представитель полиции Томас Нойендорф.

Берлинские полицейские должны были помогать обеспечивать безопасность во время саммита большой двадцатки в Гамбурге, но, очевидно, пребывание в городе показалось им недостаточно захватывающим: три сотни полицейских устроили пьянку в месте своего проживания — в Бад Зегеберге.

"Полиция Гамбурга сообщила нам, что наши коллеги должны быть отосланы назад. Имеются данные, что они в общественных местах справляли нужду и был якобы случай, когда они занимались сексом в общественных местах. А одна сотрудница полиции в купальном халате размахивала служебным оружием. К тому же они пили очень много алкоголя и шумели", - сказал Нойендорф в интервью Sputnik.

Гамбургская полиция пишет в своем пресс-релизе о неподобающем поведении своих коллег: "Глава полиции принял решение немедленно освободить эти дополнительные полицейские роты, которые еще не были задействованы в Гамбурге, от дальнейшего участия в организации безопасности. Сейчас полицейские уже находятся в Берлине. Глава полиции дал ясно понять, что подобное поведение полицейских неприемлемо".

По словам Нойендорфа то, что полицейских отправили домой как невоспитанных школьников, вредит имиджу берлинской полиции и "просто стыдно". Возможно, что стражам порядка было скучно, но: "Это может быть объяснением, но не основанием или извинением подобного поведения. Мы здесь не на поездке с классом, во время которой школьники позволили себе лишнее. Это госслужащие, которые отвечают за авторитет всей полиции. Так себя вести нельзя!"

Каждый конкретный случай будет тщательно расследован, будет установлено, что стоит за претензиями, и было ли отмечено ненадлежащее поведение в момент несения службы, или же это случилось в свободное от работы время. Последствий всем участникам, в любом случае, не избежать, сказал Нойендорф.

Читайте также: Для властей Польши встреча с Путиным полезнее, чем с Трампом — публицист

"Это ненадлежащее поведение повлечет за собой дисциплинарные взыскания. У нас пока нет доказательств фактов противоправных деяний. В конце концов, наказание будет зависеть от того, что сотрудникам вменяется в вину. Это может быть как выговор, так и денежный штраф, и даже перевод на другую должность, поскольку в одной команде они уже не могут нести службу и исполнять свой долг", — заявил представитель полиции.