Спецкор: мусор из Львова вывозят последние дни… без особого прогресса

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РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Львовской области передали функции по сбору, вывозу и утилизации твердых отходов из Львова сроком на два года. Также в этот период городской совет передал в управление ОГА коммунальное предприятие "Львивспецкомунтранс", которое специализируется на вывозе мусора.

Также горсовет проведет аудит использования средств на сбор мусора во Львове за период с 1 июня 2016 года.

Подробнее о процессе очищения Львова от мусора сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Андрей Галицкий:

(текст публикуется на языке оригинала)

"Насправді перевізник ще всередині минулого тижня вийшов вивозити сміття зі Львова, але не дуже помітно. Особливо в двох районах Львова — Шевченківському та Сихівському. Там найкритичніша ситуація із залишками сміття, зокрема, у Сихівському районі неприбраних майданчиків ще залишається сміття. За інформацією міської ради Львова сміття з міста все таки вивозять. Досі загадкою лишається, чому перевізники вивозять сміття з інших районів міста, а не почали це робити з Сихівського та Шевченківського районів, однак очищають поки що Залізничний, Галицький та інші райони. Сихівський, на жаль, більш віддалений район нашого міста. На жаль, поки що перевізники ще не заїжджали і там навіть насправді критична і неприємна ситуація, коли йдеш по місту і бачиш такі високі, великі сміттєві завали. Щодо пояснень — грають у мовчанку і Львівська обласна адміністрація, і в адміністрації помічають, що стосовно техніки, навпаки, збільшили техніку. Але, очевидно, що ця техніка працює на полігонах області, які приймають зі Львова. Вони ущільнюють привезене сміття, тому, напевно, що кількість техніки, яка була збільшена і їх, очевидно, що кинули на полігони Львівської області.

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В окремих районах, де особливо критична ситуація із вивезенням сміття, місцеві мешканці неодноразово бачили на завалах щурів. Власне, це було очевидним, тому що якщо сміття дуже довго не вивозять. Воно лежить під відкритим небом на сонці і сьогодні, і вчора і взагалі протягом тижня зберігається вже жарка погода, хоча періодично падають дощі. Але спеку це не здолає, тому щурі і розведення всяких інфекційних хвороб самі лікарі зазначають, і екологи. Що на дуже високому рівні існує ймовірність того, що були б спалахи інфекційних різних захворювань. Однак наразі вони зазначають, що бити на сполох ще зарано. Вони моніторять ситуацію і наразі така загроза є, але вона не надто висока.

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Наразі загрози зараження води немає, тому що комунальні підприємства проводять дезінфекцію таких майданчиків і контейнерів. Обробляють хімікатами і, власне, ті майданчики, де ще є накопичене сміття, і, власне, оброблюють ті місця, звідки сміття вивозять. Тому, на щастя, загроз таких немає. Самі мешканці Львову, звичайно, обурюються сміттєвою кризою у Львові. Одні звинувачують у всьому президента України Петра Порошенка разом із прем'єром Володимиром Гройсманом, інші, навпаки, потурають у цьому Андрія Садового і кажуть, що саме він винен у такій кризі. Тому що 2006 року він не збудував сміттєпереробний завод і саме через нього виникла така ганебна ситуація", — повідомив Галицький.

Ранее директор КП "Киевкоммунсервис" Евгений Русин в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что правоохранители должны проверять перевозчиков мусора на наличие договоров с полигонами.

Директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко сказал в эфире "ГС", что строительство мусоросжигательных заводов в Киеве усугубит проблему загрязнения воздуха.