Во Львове мусор становится смертельно опасным

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РИА Новости Украина

Исполнительный комитет во вторник, 27 июня, принял решение "Об урегулировании ситуации с вывозом твердых бытовых отходов с территории города Львова". Далее соответствующее постановление будет вынесено на очередное заседание Львовского городского совета, которое планируется на четверг, 29 июня, пишет Поступ.

Издание предлагает проект решения исполнительного комитета "Об урегулировании ситуации с вывозом твердых бытовых отходов с территории города Львова":

"Учитывая критическую ситуацию с вывозом твердых бытовых (далее – ТБО) с территории города Львова, связанную с закрытием Грибовицкой свалки и отсутствием резервного полигона, ввиду отсутствия полноценной реализации Меморандума о сотрудничестве между Львовской областной государственной администрацией, Львовским областным советом, Львовским городским советом и органами местного самоуправления, на территории которых расположены полигоны или свалки захоронения твердых бытовых отходов, учитывая Протокол №5 от 22 июня 2017 Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, руководствуясь законами Украины "О местном самоуправлении в Украине", "О местных государственных администрациях", "Об отходах", Бюджетным кодексом Украины, исполнительный комитет постановил:

1. Предоставление согласия на распространение юрисдикции Львовской областной государственной администрации в части реализации компетенции по организации сбора и удаления бытовых и других отходов, в том числе отходов мелких производителей на территории города Львова.

2. Согласовать Общую комплексную программу вывоза и захоронения ТБО с территории города Львова на 2017-2019 гг. И согласовать обращение к Львовской областной государственной администрации и Львовскому областному совету с предложением утвердить общую комплексную программу вывоза и захоронения ТБО с территории города Львова на 2017-2019 годы".

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Члены исполнительного комитета приняли решение с замечаниями.

"Это решение будет в повестке дня во время голосования повестки дня в четверг. Проект постановления готов. Сейчас он будет проговариваться в профильных комиссиях и в четверг на сессии будем его голосовать. Ситуация в городе с точки зрения существующих компаний не поменяется. Те же компании, которые работают, и дальше будут работать. То, что область будет иметь определенные обязательства, я считаю, что это хорошо. А с точки зрения разъяснительной работы, я это делал, делаю и буду делать всегда. Потому что год назад, когда произошла беда, пошел такой тренд – надо запретить помогать. Должно быть братство, должна быть солидарность. Если тот или иной полигон может принять дополнительно одну машину и это не вредит полигону, то почему нет. Я считаю, что это правильно, потому что мы за это платим деньги", – сказал городской председатель Львова Андрей Садовый.

По словам городского головы, динамика по вывозу мусора из города улучшилась. За последние дни из города вывозится больше мусора, чем производится в сутки. Однако, много мусора – еще на перегрузочных станциях.

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"На ТЭЦ-2 нет возможности обустройства перегрузочных станций и я не разделяю позиции, которая звучала на комиссии по чрезвычайным ситуациям: обустраивать там полигон. Я против этого и такая же позиция людей, которые живут рядом. Не нужно давать таких инициатив без консультации с властями города и жителями, ведь это только идет во вред. Строить завод там возможно потому, что он в экологическом плане будет более безопасен, чем сама ТЭЦ-2", – пояснил Андрей Садовый.

По словам городского головы, главной задачей после вывоза мусора являются его сортировка и раздельный сбор. Следовательно, соответствующее постановление готовят на сессию городского совета, которая состоится в четверг, 29 июня.

"Сейчас мы производим соответствующие наклейки и будет большая рекламная кампания в черте города, чтобы мы были готовы к раздельному сбору и чтобы, в первую очередь, собирать органику, которая дает неприятный запах. Но для этого сначала нужно очистить те площадки, которые переполнены, там никакого раздельного сбора не может быть", – пояснил мэр.

К слову, во Львове испытали первые из трех весов, которые установят для взвешивания мусора. Это весы, которые установлены на территории частного предприятия на ул. Шевченко. Машина компании "Санком" осуществила пробное взвешивание на этой станции.

Весы для взвешивания отходов, которые будут вывозить за пределы Львова, установят на ул. Шевченко, на Сыхове на рынке "Шувар" и на ЛКП "Збиранка".

"У нас всегда весы стояли и стоят в Грибовичах. Каждая машина, которая привозила отходы из города Львова, заезжала на эти весы, взвешивалась, а потом отходы шли уже на утилизацию. Когда случилась беда, эта система перестала работать, но объем, который производит город Львов, почти не меняется из года в год, он примерно такой же. Город, чтобы иметь возможность вывозить мусор, должен был найти другую формулу, которая заключалась в том, что мы компенсируем перевозчика по километражу. Если везут отходы на восточную Украину, центральную, то это уже вне тех тарифов, которые платят жители Львова. Мы очень осторожны с тарифом, ведь, по моему мнению, если есть лучший сервис, то надо корректировать тариф. Сейчас в Галицком районе появились лучшие контейнерные площадки, люди инвестировали средства, поэтому сейчас пойдет больше направление по разделению мусора", – рассказал городской голова Андрей Садовый.

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Также мэр отметил, что в конце этого года могут начаться работы по строительству завода на территории ТЭЦ-2.

"Чтобы построить мусороперерабатывающий комплекс, нужно 2 года: механическая переработка, компостирование и третья часть – завод по глубинной переработке, а это уже более высокие технологии и большие средства", – пояснил мэр.

По его словам, сейчас подписано соглашение на проектирование: в первой части ноября уже должен быть готов проект. Когда будет готов проект, состоится государственная экспертиза, а после этого – разрешение на начало строительных работ и само начало работ.

В среду, 28 июня, департамент ЖКХ Львовской ОГА сообщил об очищении 42% переполненных площадок для сбора ТБО во Львове. Эти площадки очистили за шесть дней.

"Львовская областная государственная администрация координирует вывоз мусора из Львова уже 6 дней. За это время удалось выгрузить на полигоны области 1765 тонн отходов", – говорит Тарас Зозуля, и.о. директора департамента ЖКХ Львовской ОГА, передает пресс-служба ЛОГА.

Каждое утро совместно с перевозчиками и областным департаментом ЖКХ проходит совещание, где определяют предельное количество отходов и дорожную карту вывоза накопленного мусора на полигоны области. Для оперативного вывоза мусора перевозчики привлекли дополнительную спецтехнику и работают в усиленном режиме.

Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, за 27 июня из Львова вывезли 880 тонн отходов. 655 тонн перевозчики вывезли по сделкам, которые были заключены ранее, а 225 тонн – по сделкам, которые заключили после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Больше всего переполненных площадок в Сиховском (174), Шевченковском (111) и Франковском районах (78). Среди бюджетных учреждений из 221 площадки переполнены 12 площадок (из них 5 – у учебных заведений, 3 – у учреждений здравоохранения, 4 – у супермаркетов), а это 5% от общего количества.

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"От имени общины города Львова благодарим все общины, мэров городов, которые пошли с нами на сотрудничество и оказали помощь в вывозе и захоронении ТБО", – отметил Сергей Бабак, заместитель городского председателя Львова по вопросам ЖКХ.

Согласно решению государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, ЛОГА и Львовский горсовет до 5 июля должны совместно очистить Львов от мусора.

Напомним, что 22 июня Олег Синютка прислал Андрею Садовому обращение, в котором просит передать ЛОГА функции управления ТБО во Львове на ближайшие два года. Он уверяет, что сможет организовать регулярный вывоз мусора из города. Окончательное решение о передаче ЛОГА функций по управлению ТБО во Львове примут депутаты Львовского городского совета во время заседания сессии 29 июня.

К слову, в среду, 28 июня, в мусорных контейнерах на ул. Алмазной, 21, при перегрузке мусора водитель мусоровоза обнаружил предметы, похожие на гранаты. Водитель мусоровоза вызвал полицию. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"При погрузке мусора водитель обнаружил предметы, похожие на гранаты. Он сразу приостановил погрузка мусора с контейнерных площадок в машину, вызвал полицию. Ожидаем приезда правоохранителей. Есть подозрение, что несколько этих посторонних предметов, похожих на боевые гранаты, может быть в бункере. Если это реальные боевые гранаты, то зона поражения может быть до 200 м", — рассказал руководитель ЛКП "Львовспецкоммунтранс" Тарас Стефанишин.

В комментарии руководитель патрульной полиции Львова Роман Пилипенко сообщил, что речь идет о 5 гранатах без запалов, которые не являются взрывоопасными. По предварительным данным, это гранаты времен Второй мировой войны.

По материалам ZAXID.NET.