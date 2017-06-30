наверх
30.06.201704:27
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    У львовского мусора появился новый "хозяин"

    Тема:

    Невыносимый мусор Львова (345)

    (обновлено: )26
    Согласно решению, принятому Львовским горсоветом накануне, муниципальные власти передают структурам Львовской ОГА полномочия по вывозу и захоронению отходов из города на два года.
    Львовяне начали самостоятельно убирать мусор во дворах многоэтажек
    facebook.com/mishania.katruk

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Львовский горсовет принял решение о вывозе твердых бытовых отходов, передав полномочия по данному вопросу Львовской облгосадминистрации.

    Решение "Об организации вывоза ТБО в городе Львове до 30.06.2019" было принято на сессии горсовета в четверг, 29 июня, 55 голосами при необходимых 33.

    Согласно решению, власти Львова передают структурам Львовской ОГА полномочия по вывозу и захоронению отходов из города на два года. Также во временное управление ОГА передается КП "Львовспецкоммунтранс".

    Мусорное вече во Львове
    today-news.com
    Мусора хватит на всех! Соцсети о "мусорном вече" Садового

    Власти Львова обязались до 10 июля уплатить фирмам-перевозчикам отходов компенсации за вывоз мусора на сумму 150 млн грн. В 2018 году эта сумма составит 300 млн, а в первой половине 2019 года – еще 150 млн грн.

    Решение предусматривает аудит коммунального предприятия "Львовспецкоммунтранс", а также взвешивание всего мусора, который будут вывозить из Львова. 

    Напомним, 12 июня мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.

    Как сообщалось, 21 апреля мэры 20 городов Львовской области, Львовская ОГА, Львовский облсовет и Львовский горсовет подписали меморандум, согласно которому города соглашаются принимать мусор из Львова в течение 2 лет. В то же время из бюджета Львовской области и Львова за это время на нужды указанных городов запланировано выделить более 200 млн грн. На 2017 год, согласно меморандуму, из бюджета Львовской области должны выделить 30 млн грн, а из бюджета Львова – 70 млн грн.

    Читайте также — Гастроли львовского мусора по стране: селяне обещают поджигать мусоровозы

    В конце мая прошлого года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Зорян Шкиряк
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Донецкий национальный университет экономики и торговли. Архивное фото
    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты
    Нападение на пассажирский автобус в Киеве
    Рост криминала в Украине
    Игорь Гужва
    Дело Гужвы. Арест