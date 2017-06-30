У львовского мусора появился новый "хозяин"

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КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Львовский горсовет принял решение о вывозе твердых бытовых отходов, передав полномочия по данному вопросу Львовской облгосадминистрации.

Решение "Об организации вывоза ТБО в городе Львове до 30.06.2019" было принято на сессии горсовета в четверг, 29 июня, 55 голосами при необходимых 33.

Согласно решению, власти Львова передают структурам Львовской ОГА полномочия по вывозу и захоронению отходов из города на два года. Также во временное управление ОГА передается КП "Львовспецкоммунтранс".

Власти Львова обязались до 10 июля уплатить фирмам-перевозчикам отходов компенсации за вывоз мусора на сумму 150 млн грн. В 2018 году эта сумма составит 300 млн, а в первой половине 2019 года – еще 150 млн грн.

Решение предусматривает аудит коммунального предприятия "Львовспецкоммунтранс", а также взвешивание всего мусора, который будут вывозить из Львова.

Напомним, 12 июня мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.

Как сообщалось, 21 апреля мэры 20 городов Львовской области, Львовская ОГА, Львовский облсовет и Львовский горсовет подписали меморандум, согласно которому города соглашаются принимать мусор из Львова в течение 2 лет. В то же время из бюджета Львовской области и Львова за это время на нужды указанных городов запланировано выделить более 200 млн грн. На 2017 год, согласно меморандуму, из бюджета Львовской области должны выделить 30 млн грн, а из бюджета Львова – 70 млн грн.

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В конце мая прошлого года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.