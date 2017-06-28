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    Общество

    Во Львове очищена почти половина мусорных площадок

    Тема:

    Невыносимый мусор Львова (341)

    (обновлено: )39
    Облгосадминистрация координирует вывоз мусора из Львова уже шесть дней. За это время удалось выгрузить на полигоны области 1765 тонн отходов.
    Львов утопает в мусоре
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Во Львове от мусора уже очищено 42% площадок для твердых бытовых отходов, сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА.

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    Как стало известно, облгосадминистрация координирует вывоз мусора из Львова уже шесть дней. За это время удалось выгрузить на полигоны области 1765 тонн отходов.

    По словам и.о. директора департамента ЖКХ Львовской ОГА Тараса Зозули, для оперативного вывоза мусора перевозчики привлекли дополнительную спецтехнику и работают в усиленном режиме.

    Как сообщалось ранее, всего во Львове накоплено и не вывезено 10 730 тонн мусора.

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