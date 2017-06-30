Половину накопившегося во Львове мусора вывезли - вице-премьер

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Вице-премьер Геннадий Зубко заявил, что на сегодняшний день из Львова вывезли уже почти половину накопившегося там мусора, это более 3 тысяч тонн, передает УНИАН в пятницу.

"Сегодня вывезено уже более 3 тысяч тонн из тех 6,5 тысячи, которые находятся на мусорных площадках непосредственно в районах города Львова. И эта работа будет продолжена", — сказал Зубко.

Напомним, 12 июня мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.

Как сообщалось, 21 апреля мэры 20 городов Львовской области, Львовская ОГА, Львовский облсовет и Львовский горсовет подписали меморандум, согласно которому города соглашаются принимать мусор из Львова в течение 2 лет. В то же время из бюджета Львовской области и Львова за это время на нужды указанных городов запланировано выделить более 200 млн грн. На 2017 год, согласно меморандуму, из бюджета Львовской области должны выделить 30 млн грн, а из бюджета Львова – 70 млн грн.

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В конце мая прошлого года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.