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    Мусора хватит на всех! Соцсети о "мусорном вече" Садового

    Тема:

    Невыносимый мусор Львова (340)

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    Львовский мусор стал причиной нового вече. В центр культурной столицы Украины горожан позвал сам градоначальник Львова Андрей Садовой. А чем же завершилось "мусорное вече" и как отреагировали на него простые украинцы в соцсетях?
    Мусорное вече во Львове
    today-news.com

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Львовян позвали на "мусорные баррикады". В воскресенье, 25 июня, несколько почти пять тысяч горожан пришли на общегородское вече, созванное мэром Андреем Садовым. На повестке дня все то же: проблема утилизации мусора в городе, возникшая после пожара на Грибовичской свалке в мае прошлого года. Во время своего выступления градоначальник заявил, что Львов попал в "очень сложную ситуацию", но теперь "мусорная блокада начала давать трещину". При этом значительная часть выступления мэра прошла под дружные выкрики "Ганьба!".

    В украинском сегменте соцсетей львовское вече стало поводом для многочисленных обсуждений и любопытных вопросов: "а вот эти все богоспасенные львовцы ведь не платили все это время за вывоз мусора, раз он не вывозился, правда же?"; "Почему бы новым проевропейским властям хотя бы в этом отдельно взятом вопросе не организовать показательно-образцовое решение?". "У меня чисто риторический вопрос. Если Львов обидится и уйдет под протекторат Польши, так сказать в свою историческую… Родину и "омріяну європейську колиску". Будет ли объявлена полномасштабная АТО", — интересуются в сетях и таким.

    Скриншот с Facebook

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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