Мусора хватит на всех! Соцсети о "мусорном вече" Садового

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Тимур Громов, РИА Новости Украина

Львовян позвали на "мусорные баррикады". В воскресенье, 25 июня, несколько почти пять тысяч горожан пришли на общегородское вече, созванное мэром Андреем Садовым. На повестке дня все то же: проблема утилизации мусора в городе, возникшая после пожара на Грибовичской свалке в мае прошлого года. Во время своего выступления градоначальник заявил, что Львов попал в "очень сложную ситуацию", но теперь "мусорная блокада начала давать трещину". При этом значительная часть выступления мэра прошла под дружные выкрики "Ганьба!".

В украинском сегменте соцсетей львовское вече стало поводом для многочисленных обсуждений и любопытных вопросов: "а вот эти все богоспасенные львовцы ведь не платили все это время за вывоз мусора, раз он не вывозился, правда же?"; "Почему бы новым проевропейским властям хотя бы в этом отдельно взятом вопросе не организовать показательно-образцовое решение?". "У меня чисто риторический вопрос. Если Львов обидится и уйдет под протекторат Польши, так сказать в свою историческую… Родину и "омріяну європейську колиску". Будет ли объявлена полномасштабная АТО", — интересуются в сетях и таким.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook