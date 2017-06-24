Из Львова продолжают вывозить тонны мусора

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Из Львова за минувшие сутки, 23 июня, вывезли 642 тонны мусора, спецтехника работала даже ночью. Об этом сообщил заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак.

"По состоянию на утро 24 июня в городе остается перенакопленным более 12 тыс. 205 тонн мусора. За минувшие сутки из города было вывезено 642 тонны отходов, из них 426 тонн — по ранее заключенным договорам, 214 тонн — по договоренностям, заключенным после заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Следовательно, динамика по вывозу отходов улучшилась: вывезено на 40 тонн больше мусора, чем производит город за сутки", — сказал Бабак.

Он отметил, что на сегодняшнее утро в городе перенакоплен мусор на 533 площадках из 1 тыс. 237 имеющихся в жилом фонде. В целом это 7 тыс. 995 тонн отходов, передает УНИАН.

"Сейчас мы фактически вывозим суточное накопление. Общее же количество мусора, собравшегося в городе, остается таким же критически большим", — сказал Бабак.

В пресс-службе Львовской ОГА не располагают информацией о количестве вывезенного за сутки мусора, однако оперируют количеством очищенных площадок.

"По оперативной информации в.и.о. директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА Тараса Зозули, по состоянию на 8.00 24 июня очищено 60 переполненных площадок. Согласно плану, разработанному во Львовской ОГА совместно с перевозчиками, сегодня очистят от твердых бытовых отходов еще 50 площадок", — сообщили в пресс-службе ОГА.

Ранее пресс-служба Львовского горсовета сообщала, что из Львова в течение пятницы из почти 12 000 тонн накопленного в городе мусора вывезено 270 тонн.