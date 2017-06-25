Вече во Львове: тысячи жителей требовали снять мусорную блокаду

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. В центре Львова состоялось общегородское вече. Его накануне созвал городской голова Андрей Садовый. На площади перед Ратушей львовяне собрались с единственным требованием: снять мусорную блокаду Львова, в которой город живет уже больше года. Об этом сообщает "24 Канал".

Читайте также: Бортник: СМИ в репрессивном состоянии, а Луценко рискует "пережать"

Почти 5000 львовян собрались перед ратушей, чтобы потребовать от правительства открыть мусорные полигоны для города и прекратить искусственно созданную блокаду. С горожанами общались представители фракции "Самопомич", мэр Львова, народные депутаты и общественные деятели. Ораторы отметили, что правительство должно прекратить политические игры.

Не обошлось мероприятие без небольшого противостояния. На вече пришли участники общественной организации "Развитие общества", которую местные жители называют "развитием бригады" из-за ее предполагаемой связи с криминалитетом. Львовяне на провокации не поддались и со словами "титушки" прогнали аплодисментами.

В конце мая прошлого года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину.

Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.