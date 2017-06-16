В ДНР боятся сала из Украины из-за африканской чумы свиней - спецкор

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Прокуратура разоблачила схему поставки товаров из Украины на неподконтрольные территории Донецкой области. Организаторы этой сделки через оффшорные фирмы подписывали контракты на реализацию некой продукции в Грузии, ее перевозили через российскую границу, а оттуда везли в ОРДО.

В содействии подозревают чиновников таможенных органов. Потому что организаторам схемы Украина ещё и возмещала НДС. Правоохранители обнаружили возмещение на два миллиона гривен. На данный момент семи фигурантам объявлено подозрение в финансировании терроризма.

Много ли в ОРДО украинских товаров рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков.

Есть ли украинские товары на прилавках в ОРДО?

– Безусловно, они есть. Но с каждым днем их становится все меньше. И сейчас, допустим, если говорить о том же шампанском, то гораздо проще купить шампанское российского производства, чем привычное "Артемовское" здесь.

Дело в том, что в общем-то, блокада-то ведь она, во-первых, работает, и крен в сторону белорусских, российских продуктов взят со стороны так называемого правительства так называемого ДНР. И вот последние недели там вообще проходят такие зачистки по рынкам, по торговым точкам, где, в общем-то запрещают торговать нашими продуктами.

Точки закрывают или изымают продукцию?

– Торговцев штрафуют традиционно, временно закрывают и запрещают. Предлагают убрать продукцию в течение какого-то времени и возвращаются. Если продолжают торговать, то просто закрывают точку. И, в общем-то, естественно, торговцы на всякие ухищрения идут.

И продукция эта на самом деле контрабандным методом доставляется в тот же Донецк и продается из-под полы, потому что спрос на нее, безусловно, также есть.

Речь идет о рынках? Или магазины, супермаркеты тоже таким грешат?

– В супермаркетах запрещено официально. Там этого нет в принципе. Мы говорим о рынках, мы говорим о небольших торговых точках.

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В последнее время в супермаркетах в принципе стало меньше продуктов в Донецке, и люди переходят на покупки большей частью в небольших магазинах и на рынках. А о некоторых супермаркетах, которые еще до боевых действий работали, сейчас идут слухи о том, что они в ближайшее время вообще закроются.

С чем это связано?

– Я думаю, недостаток, все-таки, в первую очередь, во-первых, это содержание больших торговых помещений. Это, наверное, главная причина. И, естественно, нестабильная экономическая ситуация в этих районах.

Потребители отдают предпочтение какой продукции?

– Я думаю, что в первую очередь главное, чтобы было – это раз. Второй момент – это цена, что тоже немаловажно. А третий момент – качество. Если говорить о качестве, то наша продукция выше качеством гораздо, потому что то, что приходит из Беларуси, из России, оно очень часто в большинстве случаев хуже.

Что вообще можно провозить через линию разграничения?

– Существуют определенные списки. И они достаточно широкие. Там до 50 килограммов той же еды можно перевозить. Но дело в том, что есть различные ограничения.

Вот если говорить с той стороны, со стороны блокпостов так называемой ДНР, последнее время там запрещают провозить, допустим, сало, потому что по их версии, сало — это угроза африканской чумы свиней, которая является якобы эпидемией на наших территориях, и вот этим они объясняют подобные запреты.

И опять же, эти запреты иногда возникают абсолютно неожиданно. То есть сегодня можно провозить все, что угодно, а завтра у тебя заберут абсолютно неожиданные вещи.

То есть сало нельзя провозить с нашей территории на неподконтрольную или наоборот тоже?

– Сало, имеется в виду, это запрет со стороны ДНР. Это не с нашей стороны запрет. Этого запрета с нашей стороны нет.

Какая сейчас ситуация на линии разграничения? Есть ли очереди?

– Особых проблем нет. В первую очередь потому, что пункты пропуска не попадали в последние дни под обстрелы. И здесь стабильная абсолютно ситуация, привычная.

Единственный момент, который следует отметить, это то, что увеличился поток машин на южном направлении. Но, собственно, это тоже можно объяснить каким-то образом, несмотря на боевые действия, люди пытаются уехать на море, на курорты привычные, отдохнуть, поэтому на мариупольском направлении машин больше.

Что говорят люди по поводу блокады?

– Разговоры о блокаде сейчас не столь актуальны, поскольку есть более важные темы у людей. Но естественно, в первый момент, когда все это начиналось, относились к этому крайне негативно и с непониманием того, что будет дальше. Но вот сейчас имеем такую ситуацию, которую можно тоже расценивать, что и как будет дальше, непонятно.

Ранее специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков заявил в эфире "ГС", что водопроводная вода не обрабатывается в нужной степени, поэтому в пищу люди вынуждены использовать бутилированную воду.