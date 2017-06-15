Правоохранители перекрыли канал поставок товаров в ДНР

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Правоохранители перекрыли канал поставок товаров на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, заявила накануне пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"В Донецкой области раскрыта схема поставки товаров на временно неподконтрольную территорию при содействии должностных лиц таможенных органов. Семи фигурантам объявлены подозрения в финансировании терроризма", — написала Сарган на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, при содействии таможенных органов функционировала схема незаконного возмещения НДС и вывоза товаров на временно неподконтрольную Киеву территорию, а именно в Донецк. В настоящее время установлены факты незаконного возмещения НДС на сумму более 2 миллионов гривен.

Сарган также сообщила, что накануне прокуратура Донецкой области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины провели 33 обыска (на территории Донецкой, Киевской и Харьковской областей) в местах проживания фигурантов, в их автомобилях, на складах, офисах и Донецкой таможне, в ходе которых изъяты печати предприятий, бухгалтерия, компьютерная техника, 53 тысячи долларов и 250 тысяч гривен (9,6 тысячи долларов).

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"На счета предприятий наложены аресты. После проведенных обысков четверо фигурантов задержаны. В среду, 14 июня, объявлены подозрения в совершении указанных правонарушений семи участникам преступной схемы. Следствие продолжается", — добавила она.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

На экстренном заседании СНБО 15 марта принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.