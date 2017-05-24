Из Кропивницкого. Политика запретов – путь к деградации всех и каждого

РИА Новости Украина

Самой первой подсуетилась "Укрпочта" – запустила симпатичную открытку-рекламку. На картинке изображена радостная девушка с письмом в руке, ниже подпись: "Когда заблокировали "ВКонтакте" и "Одноклассники", а тебе еще есть что сказать". Правда до конца не ясно – то ли архаичная почта действительно пытается подхватить выбитое из рук продвинутых конкурентов знамя человеческого общения, то ли у авторов открытки все хорошо с чувством юмора, пишет Ефим Мармер.

Несмотря на то, что прошла уже целая неделя с момента начала блокирования в Украине российских социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также почтовых и прочих сервисов, и миллионы людей высказались по этому поводу в самых различных вариациях, нам, как и "Укрпочте", по-прежнему "еще есть что сказать".

Ну умеет наша власть удивить! Стоило нам взлететь выше облаков от полученного наконец безвиза, как тут же мы вляпались по уши в дерьмо перед всем цивилизованным миром. Да, в мировой практике случаи блокирования социальных сетей и прочих продуктов Интернета – не редкость. Но посмотрите на список стран, которые пользуются такого рода методами: Китай, Куба, КНДР, Пакистан, Иран, Саудовская Аравия, Туркменистан, Турция. Теперь и мы в этой компании. Пробовал, кстати, бороться с возможностями Всемирной паутины и Бацька Лукашенко, но добился лишь роста компьютерной грамотности белорусов.

То же самое будет и у нас. Помните, к чему привели горбачевские антиалкогольные законы? Народ очень быстро разузнал, где и у кого можно купить водку, освоил технологии изготовления продукта с любыми градусами и… начал пить больше.

Скажу о себе лично: я не пользуюсь блокированными сетями и сервисами и не собираюсь делать это впредь, но за державу обидно до зубовного скрежета. К чему это лицемерие и тупой пиар? К чему вводить запреты, которые невозможно проконтролировать? У нас что, мало законов, которые не исполняются?

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При этом мне решительно не нравится позиция многих наших сограждан, которые равнодушно отнеслись к новой запретительной инициативе властей, в полной уверенности, что обойти блокировку можно элементарно. Дело же не в блокировке конкретных сетей, дело в запретах, которых становится больше и больше.

Вы наверняка помните знаменитую цитату немецкого пастора Мартина Нимёллера: "Когда они пришли за коммунистами, я молчал – я не был коммунистом…" И в конце: "Когда они пришли за мной – уже некому было заступиться за меня". Отмахнуться от этого нельзя, таков алгоритм деградации любой страны, в которой безнаказанность власти подкреплена политикой запретов.

Теперь о главном аргументе инициаторов блокировки российских сетей и ресурсов. Да, у нас по факту гибридная война, понять которую очень непросто. При этом идеологическая борьба идет на всех фронтах, и вопросы национальной безопасности действительно требуют решительных действий. Но даже в этой непростой ситуации власть не должна изображать из себя заградотряд, стреляя в спины своим же гражданам. Можно и нужно заниматься пропагандой и контрпропагандой, но не методами же Северной Кореи! Тем более что на сегодня вся эта попытка создать украинскую версию китайского "Золотого щита" своей эффективностью сильно напоминает строительство Великой стены Яценюка на Донбассе. Той самой, состоящей из нескольких десятков километров канав и колючей проволоки.

Напоследок блиц – три вопроса к "запретителям", получить ответы на которые я, в общем-то, и не рассчитываю. Первый: этими ресурсами пользовались более десяти миллионов украинцев, хотя бы приличия ради можно было с ними посоветоваться? Второй: не происходит ли под видом борьбы с российской пропагандой большой передел интернет-рынков? И третий, последний: если владелец самой большой социальной сети Марк Цукерберг завтра по своей прихоти съездит в Крым, станете ли вы блокировать "Фейсбук"?