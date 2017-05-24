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    В Кабмине до сих пор есть доступ к запрещенным соцсетям - СМИ

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    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (648)

    (обновлено: )68
    Сообщается, что на сегодняшний день без каких-либо проблем через точку доступа Wi-Fi в Кабмине можно зайти на сайты "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс" и Mail.ru.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Интернет-провайдер, который обслуживает Кабинет министров, не заблокировал попавшие под санкции российские сайты, сообщает  "Украинские новости" со ссылкой на своего корреспондента в правительстве.

    Яндекс
    REUTERS Maxim Shemetov/File Photo
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    "Обслуживающий Кабинет министров интернет-провайдер не закрыл доступ к запрещенным российским социальным сетям", — сообщает агентство.

    По данным корреспондента, без каких-либо проблем через точку доступа Wi-Fi в Кабмине можно зайти на сайты "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс" и Mail.ru.

    Ранее президент Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещайтся доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая.

    Провайдеры начали блокировать доступ к этим сайтам, вместе с тем еще не все провайдеры заблокировали российские сайты, подпавшие под санкции. В частности, один из крупнейших в Украине провайдер "Воля" заявил, что начал технические работы по блокированию, которые пообещал завершить до 1 июня.

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