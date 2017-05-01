Профсоюзы против "социальных обрезаний". Спецкор о шествии в Киеве

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

День международной солидарности трудящихся отмечают в 143 странах первого мая или в первый понедельник этого месяца. Хотя во многих странах 1 мая ассоциируется с советским прошлым, движение за права трудящихся возникло в США и активизировалось оно в конце девятнадцатого века.

Главными требованиями первых забастовок рабочих были повышение зарплаты и сокращение рабочего дня до восьми часов. Тогда он иногда длился по 11-12 часов. Самыми массовыми стали первомайские демонстрации 1886.

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В этот день к полумиллионной акции в Чикаго присоединились и рабочие в Нью-Йорке, Балтиморе, Вашингтоне, Питсбурге, Детройте и других крупных американских городах. Протесты продолжались несколько дней. Третьего мая в Чикаго они сказались кровопролитием. В полицию со стороны протестующих бросили взрывчатку, а правоохранители открыли огонь по митингующим.

В 1888 году на съезде Американской федерации труда в Сент-Луисе объявили первое мая Днем общенациональной борьбы за права рабочих. В следующем году в Париже на Конгрессе Второго Интернационала было принято решение об организации "интернациональной демонстрации" в поддержку рабочего движения в США и с требованием официального сокращения рабочего дня до восьми часов. С того времени первое мая отмечают демонстрациями.

День международной солидарности трудящихся отметили также профсоюзы Киева.

Чем закончилось шествие в Киеве, сообщила специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Екатерина Сташко.

(публикуется на языке оригинала)

"Хода вже закінчилась. Колона профспілок йшла до Українського дому майже сорок хвилин, тобто хода тривала довго. Так було, тому що попереду колони були дівчата-барабанщиці і вони періодично зупинялись і пританцьовували, скажімо так. Перед цими дівчатами їхали дві машини поліції, позаду колони була ще одна машина поліції.

Також йшла невеличка колона з самих поліцейських, які слідкували за порядком. Уздовж дороги по різним сторонам також стояли поліцейські, які слідкували за цим всім і, крім того, позаду колони ще їхала машина.

Украинское фото Марш сторонников Социал-демократической партии Сергея Каплина в честь 1 мая в Киеве

Це був мікроавтобус самої акції профспілок, на ньому було написано — "Мир, труд, травень", на ній була встановлена колонка, з якої грала музика і періодично лунали якісь заяви. Чесно кажучи, заяви я так і не змогла розчути, бо дуже голосно грали барабанщиці і музика теж лунала голосно, але побачила декілька нових плакатів.

На плакатах було зазначено, що мільйони українців чекають від реформ роботи і зарплат, а не соціальних обрізань. Також був плакат, що підвищення тарифів на газ — це нові олігархи і бідний вчитель і також було написано, що субсидія — це прямий шлях до зубожіння.

Загалом в цій акції взяли участь люди похилого віку, але були і діти. Люди вдягнули кепки з написом: "Я люблю київські профспілки". Колона складалася приблизно з 300 осіб. Біля Українського дому стояла невеличка сцена і на ній було написано "За простих людей" та "Мир, труд, травень". Представників профспілок було багато. Вони приїхали з Донецької, Харківської, Сумської, Тернопільської та Житомирської областей.

Спершу там виступали ті ж самі барабанщиці, а потім вже почали виступати представники самих профспілок. Вони виступали за права трудящих, за те, щоб всі мали роботу та гідну зарплату. Казали, що в Україні найбільш низька тривалість життя, зарплата і рівень життя, не зважаючи на те, що після Революції Гідності чекали змін.

Як наголошували представники профспілок, всі ці реформи, які зараз проводять, вони не приносять потрібного результату, потрібного ефекту, що зараз влада наживається за рахунок простих людей. Казали, що ціна на газ і на продукти завищена штучно. Також говорили про те, що заборгованість зарплат складає два мільярди гривень і, в першу чергу наголошували, що це треба ліквідувати.

Також наголошували на корупції, що з нею ніхто не бореться. Однією з голосних заяв, що було зроблено, що уряд повинен перейти на сторону простих українців і не бути на стороні МВФ.

По-перше, треба забезпечити право на отримання зарплати вчасно і ліквідувати заборгованість. По-друге, казали, що треба провести реформу нової політики зайнятості та надати право усім українцям працювати, щоб понизити рівень безробіття в нашій країні. Третій крок — це реформування системи оплати праці і четвертий крок — безпека праці, яку треба забезпечити і також треба відновити право лікування в санаторіях, створювати інфраструктуру для дітей і не лише.

Також було дуже багато журналістів. Приїхав навіть журналіст з Чікаго. Він спеціально приїхав на ці події. Рух на Європейській площі майже відновився. Можна вже спокійно їхати в центр.

Наприкінці заходу виступав депутат від БПП Сергій Каплін. Його зустріли дуже гучними оплесками. Він і зробив, власне, заяву, що ми перші за рівнем корупції, треті за рівнем небезпеки. Він заявив, що це треба змінювати, піднімати зарплати та пенсії. Також говорили, що треба боротись з МВФ, бо він робить все, щоб знищити Україну, а українці повинні боротись з МВФ і олігархами-українцями.

Окрім цієї акції сьогодні проходять інші. Ще одна колона йшла по вулиці Грушевського до Маріїнського парку. Вони йшли з прапорами, на яких написано "Соціалісти" та з червоними кульками. За ними йшли інші учасники акції з білими прапорами", — повідомила Сташко.

Ранее эксперт по вопросам бюджетной политики Людмила Супрун в эфире "ГС" заявила, что благодаря большому количеству покупок, которые делаются накануне праздников, значительно стимулируется потребительский спрос.

Также директор института информационного общества Ярослав Павловский заявил в эфире Голоса Столицы, что степень протестных настроений по-прежнему высока и власти должны быть готовы к разным их проявлениям.