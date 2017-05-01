Первомай в Ужгороде: отмечают нетрадиционно – спецкор

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

День международной солидарности трудящихся отмечают в 143 странах первого мая или в первый понедельник этого месяца. Хотя во многих странах 1 мая ассоциируется с советским прошлым, движение за права трудящихся возникло в США и активизировалось оно в конце девятнадцатого века.

Главными требованиями первых забастовок рабочих были повышение зарплаты и сокращение рабочего дня до восьми часов. Тогда он иногда длился по 11-12 часов. Самыми массовыми стали первомайские демонстрации 1886.

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В этот день к полумиллионной акции в Чикаго присоединились и рабочие в Нью-Йорке, Балтиморе, Вашингтоне, Питсбурге, Детройте и других крупных американских городах. Протесты продолжались несколько дней. Третьего мая в Чикаго они сказались кровопролитием. В полицию со стороны протестующих бросили взрывчатку, а правоохранители открыли огонь по митингующим.

В 1888 году на съезде Американской федерации труда в Сент-Луисе объявили первое мая Днем общенациональной борьбы за права рабочих. В следующем году в Париже на Конгрессе Второго Интернационала было принято решение об организации "интернациональной демонстрации" в поддержку рабочего движения в США и с требованием официального сокращения рабочего дня до восьми часов. С того времени первое мая отмечают демонстрациями.

Отмечают ли праздник в Ужгороде сообщила специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Екатерина Ирха.

(публикуется на языке оригинала)

Які заходи заплановані на сьогоднішній день в Ужгороді?

— Попри відсутність традиційних, скажімо, парадів чи маршів, які, в принципі, не є популярною формою святкування за Закарпатті, сьогодні день і в Ужгороді, і в області дуже насичений.

Маємо п'ять фестивалів, два з яких міжнародні. Попередньо на центральній частині міста відбувається фестиваль-ярмарок "Сонячний напій", куди приїхали винороби і представники чотирьох областей сусідніх — Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської зі своєю продукцією.

Сьогодні в Ужгороді відкривається міжнародний фестиваль вогняних шоу. Вчора презентували свої програми в центрі артисти чотирьох країн. Сьогодні в Ужгороді відкривається дитяча вузькоколійна залізниця. Це подія, на яку чекають не тільки діти, але й дорослі, тому що вона є один із символів обласного центру Закарпаття. Безпосередньо вперше локомотив повезе в дорогу начальник Львівської залізниці і голова Закарпатської держадміністрації Геннадій Москаль.

УНН Международный фестиваль огненного искусства в Ужгороде

Окрім того, сьогодні на Закарпатті проходить п'ятий міжнародний чемпіонат і фестиваль з бограчу. В Мукачево триває гастрономічний фестиваль "Огинь і мнясо", тобто такі заходи, досить нетрадиційні для 1 Травня, але досить масштабні і традиційні для Закарпаття.

Те, що схоже на старі традиції, але вже в новому форматі представить місто Хуст та місто Донецької області. Це досить такий унікальний захід від правоохоронних органів — проект двох найбільш віддалених однієї від іншої областей. Тобто програми насичені, але, як бачимо, немає якихось традиційних загальноорганізованих, вишикуваних заходів.

Соціальних акцій в Ужгороді немає?

— Тему 1 травня ніхто не піднімав з точки зору критики свята чи, навпаки, повернення старих традицій. Через такий мультикультуралізм в регіоні до цього поставились абсолютно нормально.

В цілому зараз пік туристичного сезону, тисячі туристів безпосередньо в Ужгороді сьогодні, тому заходи розраховані, перш за все, на відпочинок для місцевого населення і для тисячі туристів, які приїхали зараз на Закарпаття.

Вихідні сприйнялись дуже добре, тим більше, що відбуваються досить насичені культурно-масові події і дуже багато приїхало в місто людей. Вони собі змогли дозволити не дводенний "уікенд" вдома, а досить тривалу відпустку.

В місті хороша погода?

— Вперше за останній тиждень ми маємо теплу днину та сонячну погоду. Зараз в Ужгороді приблизно +16-17 градусів та жодної хмаринки. Ще вчора було набагато холодніше, під вечір стала погода змінюватись. Туристичний піковий сезон розпочався традиційно з цвітіння сакур, тобто вже десь три тижні Ужгород повний туристів з України і з-за кордону і в цей період традиційно на Закарпатті заплановано дуже багато акцій та фестивалів, які тривають безпосередньо з 17 квітня до 8 травня включно.

Розкажіть більш детально про фестиваль "Сакура Фест".

— "Сакура Фест" — це фестиваль, який цього року триває аж три тижні замість тижня традиційно, як було до цього.

Він включає дуже багато мистецьких заходів, кулінарних фестивалів, гастрономічних фестивалів, ярмарків і спортивних змагань. Тобто це і заїзди велосипедистів, і спортивні родинні змагання, і фестиваль правильного відпочинку, і ярмарок виноробів, пасічників, і виробників м'ясної, молочної продукції, це і мистецький захід, міжнародний конкурс і, власне, запуск залізниці сьогодні в Ужгороді. Винний фестиваль. Сюди приїхали дегустатори і виробники вин і нам пощастило трішки з погодою в плані того, що у нас стало прохолодніше.

Ранее эксперт по вопросам бюджетной политики Людмила Супрун в эфире "ГС" заявила, что благодаря большому количеству покупок, которые делаются накануне праздников, значительно стимулируется потребительский спрос.

Также директор института информационного общества Ярослав Павловский заявил в эфире Голоса Столицы, что степень протестных настроений по-прежнему высока и власти должны быть готовы к разным их проявлениям.