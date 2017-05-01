Первомай в Днепре: демонстрации и "шашлычное" настроение - спецкор

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

День международной солидарности трудящихся отмечают в 143 странах первого мая или в первый понедельник этого месяца. Хотя во многих странах 1 мая ассоциируется с советским прошлым, движение за права трудящихся возникло в США и активизировалось в конце девятнадцатого века.

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Главными требованиями первых забастовок рабочих были повышение зарплаты и сокращение рабочего дня до восьми часов. Тогда он иногда длился по 11-12 часов. Самыми массовыми стали первомайские демонстрации 1886.

В этот день к полумиллионной акции в Чикаго присоединились и рабочие в Нью-Йорке, Балтиморе, Вашингтоне, Питсбурге, Детройте и других крупных американских городах. Протесты продолжались несколько дней. Третьего мая в Чикаго они сказались кровопролитием. В полицию со стороны протестующих бросили взрывчатку, а правоохранители открыли огонь по митингующим.

В 1888 году на съезде Американской федерации труда в Сент-Луисе объявили первое мая Днем общенациональной борьбы за права рабочих. В следующем году в Париже на Конгрессе Второго Интернационала было принято решение об организации "интернациональной демонстрации" в поддержку рабочего движения в США и с требованием официального сокращения рабочего дня до восьми часов. С того времени первое мая отмечают демонстрациями.

Отмечают ли праздник в Днепре, сообщила специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Наталия Василенко.

(публикуется на языке оригинала)

Чи заплановані першотравневі демонстрації у Дніпрі? Що зараз відбувається в місті?

— Почнемо з того, що настрій у Дніпрі не те, що травнево святковий, я б сказала, більше шашличний, адже місто опустіло, люди масово їдуть відпочивати на природу і погода цьому дуже сприяє, адже сьогодні вже +20-25 градусів.

Доки одні містяни відпочивають, інші виходять на демонстрацію. Зокрема, зранку почались відразу дві демонстрації центральним проспектом. У першій беруть участь партійці-соціалісти, у другій — профспілки гірників та металургів. Задля того, щоб вони проводили демонстрації, правоохоронцям доводиться хвилями перекривати центральний проспект, але демонстранти поводяться дуже спокійно, ніяких сутичок, ексцесів поки не зафіксовано. Обидва заходи вже мають скінчитись.

Як реагують на демонстрації мешканці Дніпра? Чи супроводжують вони ці акції?

— Просто спостерігають, не приєднуються. Люди просто йдуть своїми справами повз демонстрантів і дивляться на них. Дуже багато ті несуть гасел, транспарантів, але, як вже я говорила, акція дуже спокійна і людей не дуже багато. Я нарахувала близько двох-трьох сотень, це максимум.

Розкажіть про заходи безпеки.

— Заходи безпеки, дійсно, суворі. Біля 900 правоохоронців чергуватимуть в області. Більшість з них в обласному центрі сьогодні і, зокрема, вперше, в історії міста охоронятимуть ці заходи поліцейські на конях. Кінна поліція поки що не зафіксувала ніяких сутичок. Навіть серед тих, хто йшов двома колонами демонстрантів, ніяких ексцесів не було, тобто вони дуже мирно йдуть собі кожен своїм маршрутом.

dnipro.depo.ua "Антишашлычная" демонстрация в Днепре

Окрім поліцейських у посиленому режимі працюють і працівники надзвичайної служби, тому що дуже багато людей поїхали на відпочинок у приміські ліси, тож біля сотні одиниць пожежної техніки і біля 400 надзвичайників чергуватимуть у лісах, аби уникнути пожеж.

На своє окреме чергування виходять працівники лісгоспів та лісники. Вони теж сьогодні особливо посилено патрулюватимуть ліси, аби уникнути пожеж. Біля 300 лісників обіцяють контролювали ситуацію.

Проанонсуйте події наступних днів.

— Не можу сказати, що у місті заплановані якісь дуже велелюдні, масштабні та святкові заходи. Сьогодні, як у будь-які затяжні вихідні дні на набережній Дніпра і у центральному парку імені Глоби працюватимуть аніматори, виступатимуть дитячі колективи.

Що стосується найближчих днів, то ніяких заходів поки що не планується проводити. Чи планується демонстрація на дев'яте травня поки що невідомо.

Ранее эксперт по вопросам бюджетной политики Людмила Супрун в эфире "ГС" заявила, что благодаря большому количеству покупок, которые делаются накануне праздников, значительно стимулируется потребительский спрос.

Также директор института информационного общества Ярослав Павловский заявил в эфире Голоса Столицы, что степень протестных настроений по-прежнему высока и власти должны быть готовы к разным их проявлениям.