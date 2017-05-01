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    Появились кадры атаки на первомайский митинг в Виннице

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    Первомай: День трудящихся в Украине (15)

    (обновлено: )43507
    Группа молодых людей пыталась сорвать митинг по случаю Дня международной солидарности трудящихся в Виннице. Сотрудники правоохранительных органов пресекли конфликт. О пострадавших не сообщалось.
    RT на русском/Youtube

    Как сообщил руководитель пресс-службы областной полиции Анна Олийнык, в митинге принимали участие около 50 человек.

    Около 20 молодых людей, которые не разделяли взглядов митингующих, пытались помешать проведению мероприятия и начали вырывать у них из рук флаги.

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    РИА Новости Украина
    Мир, труд, май. Первомайское шествие и митинг в Киеве

    "Конфликтную ситуацию полиция прекратила очень быстро, оттеснили молодых людей и заставили их покинуть территорию мероприятия… Митинг завершился спокойно, мирно", — сказала Олийник в эфире "112 Украина".

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    По ее словам, пострадавших в результате потасовки нет, заявлений с жалобами в полицию не поступало, силовики никого не задерживали.

    Видео конфликта появилось также на канале Vlasno Info в Youtube.

    Внимание! Кадры содержат нецензурную лексику (видео доступно по ссылке).

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