Появились кадры атаки на первомайский митинг в Виннице

Как сообщил руководитель пресс-службы областной полиции Анна Олийнык, в митинге принимали участие около 50 человек.

Около 20 молодых людей, которые не разделяли взглядов митингующих, пытались помешать проведению мероприятия и начали вырывать у них из рук флаги.

"Конфликтную ситуацию полиция прекратила очень быстро, оттеснили молодых людей и заставили их покинуть территорию мероприятия… Митинг завершился спокойно, мирно", — сказала Олийник в эфире "112 Украина".

Смотрите также: Первомай в Ужгороде: отмечают нетрадиционно – спецкор

По ее словам, пострадавших в результате потасовки нет, заявлений с жалобами в полицию не поступало, силовики никого не задерживали.

Видео конфликта появилось также на канале Vlasno Info в Youtube.

Внимание! Кадры содержат нецензурную лексику (видео доступно по ссылке).