Первомай в Одессе: официальных мероприятий нет - спецкор

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

День международной солидарности трудящихся отмечают в 143 странах первого мая или в первый понедельник этого месяца. Хотя во многих странах 1 мая ассоциируется с советским прошлым, движение за права трудящихся возникло в США и активизировалось оно в конце девятнадцатого века.

Главными требованиями первых забастовок рабочих были повышение зарплаты и сокращение рабочего дня до восьми часов. Тогда он иногда длился по одиннадцать-двенадцать часов. Самыми массовыми стали первомайские демонстрации 1886.

В этот день к полумиллионной акции в Чикаго присоединились и рабочие в Нью-Йорке, Балтиморе, Вашингтоне, Питсбурге, Детройте и других крупных американских городах. Протесты продолжались несколько дней. Третьего мая в Чикаго они сказались кровопролитием. В полицию со стороны протестующих бросили взрывчатку, а правоохранители открыли огонь по митингующим.

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В 1888 году на съезде Американской федерации труда в Сент-Луисе объявили первое мая Днем общенациональной борьбы за права рабочих. В следующем году в Париже на Конгрессе Второго Интернационала было принято решение об организации "интернациональной демонстрации" в поддержку рабочего движения в США и с требованием официального сокращения рабочего дня до восьми часов. С того времени первое мая отмечают демонстрациями.

Как праздник отмечают в Одессе сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент Александр Полуев.

СМИ передают, что возле железнодорожного вокзала в городе полиция нашла рюкзак со взрывчаткой, а на Куликовом поле — рюкзак с гранатами.

— По поводу железнодорожного вокзала подтвердить или опровергнуть не могу. На Куликовом поле я был буквально 40 минут назад, там ничего не было на тот момент, убирали площадь, все было спокойно.

Тогда вернемся к первомайским мероприятиям, которые запланированы в Одессе…

— Официально в Одессе нет никаких мероприятий, посвященных 1 Мая. Были возле Оперного театра, откуда традиционно стартовали первомайские колонны, но сегодня там никого не было и на Куликовом поле также люди не собирались. Так что, в принципе, каких-то массовых мероприятий в Одессе по 1 Мая нет.

Как работает полиция в эти дни?

— Полиция и правоохранительные органы в Одессе и области работают в усиленном режиме. Несколько дней назад на Куликовом поле состоялся смотр подразделений с бронетехникой, с автомобилями.

Правоохранители особое внимание будут уделять патрулированию улиц в ночное время, поскольку, как сообщил начальник областного управления полиции Дмитрий Головин, есть оперативная информация, что в город могут проникать какие-то группы потенциальных нарушителей правопорядка.

Также на Куликовом поле СБУ в воскресенье провело смотр техники и опробовало новую технику, которая позволяет распознавать лица в толпе.

Что сейчас происходит на Куликовом поле возле Дома профсоюзов? Как-то готовятся чтить память погибших?

— Основные мероприятия запланированы на завтра. Будет две локации — Куликово поле и Соборная площадь. На Куликовом поле будут собираться днем, на Соборной площади вечером, чтобы принести цветы, почтить память погибших.

Отмечу, что правоохранители уже предупредили, что будут стоять рамки металлодетекторов. Будут уделять особое внимание поиску взрывчатых веществ, оружия и предупреждают, что лучше не брать с собой большие, объемные сумки. Обещают, что будут пропускать людей для возложения цветов.

Как одесситы относятся к 1 Мая?

— Поскольку машин очень мало, для многих одесситов этот день выходной и в парковой зоне в городе и пригородах много людей, которые уже выезжают на шашлыки, то есть отдыхают.

Ранее директор института информационного общества Ярослав Павловский заявил в эфире Голоса Столицы, что степень протестных настроений по-прежнему высока и власти должны быть готовы к разным их проявлениям.