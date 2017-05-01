1 мая: мир, труд, май, Украина и история

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

История праздника

1 мая официально отмечают как национальный праздник в 88 странах мира, среди которых и Украина. Его называют по-разному: День международной солидарности трудящихся, День Весны и Труда, День труда, День весны. В советское время большинство россиян именовали этот праздник по дате его проведения – 1 мая или Первомай.

В Украине в эту дату по-прежнему отмечают День международной солидарности трудящихся.

Долгое время Первомай был символом революции и имел политическую окраску. Постепенно этот контекст терялся, хотя и сегодня Первомай не обходится без акций и митингов.

Возникновение традиции празднования Первомая связано с событиями, произошедшими в Чикаго в ХIХ веке. 1 мая 1886 года в городе начались масштабные митинги и демонстрации рабочих, которые требовали от своих работодателей введения 8-ого рабочего дня. Акция закончилась стычками с полицией.

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3 мая на заводе жаток Сайруса Маккормика полицейские открыли огонь по бастующим, погибли, по меньшей мере, двое рабочих.

4 мая на митинге протеста на площади Хэймаркет террорист бросил бомбу в полицейских, которые ответили стрельбой по толпе. Шестьдесят офицеров полиции получили ранения, восемь погибли, точное число погибших рабочих определено не было. Полиция арестовала сотни горожан, семь рабочих-анархистов были приговорены к смертной казни.

В июле 1889 года Парижский конгресс второго Интернационала по предложению французского делегата Раймона Лавиня в знак солидарности с чикагскими рабочими принял решение о проведении 1 мая ежегодных рабочих демонстраций.

1 мая 1890 года праздник был впервые проведен в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции и Швеции. В Великобритании он прошел 4 мая. Основным лозунгом манифестаций было требование восьмичасового рабочего дня.

Прошедшая в 1900 году Харьковская маевка стала первым открытым массовым выступлением рабочих в России, в ходе которого было принято решение не выходить на работу и устроить уличную демонстрацию. С этого времени 1 мая демонстрации проходили в различных городах России.

В 1917 году праздник был впервые свободно отмечен в революционной России. На улицы вышли трудящиеся с лозунгами большевиков: "Вся власть Советам!", "Долой империалистическую войну!".

С 1918 года праздник стал официальным. Он был закреплен в Кодексе законов о труде (в приложении к статье 104) и получил название День Интернационала.

1 мая 1933 года над Красной Площадью прошел первый воздушный парад. Начиная с этого момента, воздушные парады проводились регулярно вплоть до начала Великой Отечественной войны.

В 1970 году Основы законодательства СССР о труде закрепили за праздником новое название: 1 и 2 мая официально стали Днями международной солидарности трудящихся. В 1992 году постановлением Верховного Совета РФ от 30 июня День солидарности трудящихся был переименован в Праздник весны и труда.

В 1993 году первомайская демонстрация трудящихся в Москве закончилась массовыми беспорядками. По официальным данным, в результате пострадали несколько десятков человек, погиб сотрудник ОМОНа.

Празднование в Украине

Пока декоммунизация официально не добралась до Дня международной солидарности трудящихся, украинцы продолжают отмечать 1 мая. Традиционно в этот день в разных уголках нашей страны проходят демонстрации, митинги и массовые шествия.

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В этом году социалисты и профсоюзы готовят массовые акции, на которые обещают вывести до 50 тысяч человек.

Так, на 1 мая заявлено акцию Социал-демократической партии по маршруту от улицы Владимирской до улицы Грушевского. Организаторы ожидают 50000 человек.

Кроме того, 1 мая профсоюзы Киева организуют ходу-митинг с участием 5000 человек.

Среди требований — повышение зарплат, пенсий, социальных выплат, стипендий. Также участники акции намерены требовать отставки премьера Владимира Гройсмана и правительства, которое планирует утвердить новый Трудовой кодекс. По словам организаторов, если власть не выполнит их требования, с 1 мая акции будут бессрочными.

Тем временем, правоохранители уже готовятся к усиленному режиму несения службы по всей стране.

Напомним, в 2016 году митинги по случаю 1 мая в Украине были вовсе немноголюдными и в полном окружении полиции. Как сообщали в МВД, на акции в четырех городах вышли не более 150 человек. Мероприятия прошли относительно спокойно и без эксцессов.

Наиболее многочисленной была акция в Херсоне – в ней приняли участие 48 человек под охраной 40 полицейских. В Киеве и Черкассах на демонстрации вышли по 30 человек, охраняемые 60 и 50 полицейскими соответственно. В Днепропетровске демонстрацию из 25 человек охраняли аж 193 полицейских.

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В 2015 году коммунистам, которые хотели провести 6-тысячную демонстрацию на Крещатике, запретили акцию. Позже КПУ сообщила, что проведет празднование 1 мая возле мемориального комплекса "Музей Великой Отечественной войны". Но Минкультуры отказало в согласовании акции.

Однако однопартийцы и сторонники КПУ всё же собрались на митинг у музея ВОВ. К ним пришел и Петр Симоненко, которого впоследствии облили кефиром.

Тем временем, в Харькове 1 мая не обошлось без стычек между участниками первомайского митинга и проукраинской акции. Несмотря на запрет административного суда, общественная организация "Трудовая Харьковщина" попыталась провести митинг. Около 20 человек, преимущественно пожилого возраста, собрались у стелы, установленной на месте первой "маевки" в Харькове, и развернули плакат с надписью "Мир, труд, май". После этого к митингующим подошли около 30 молодых людей с государственными флагами и начали петь гимн Украины. Одна из пенсионерок попыталась выхватить флаг Украины, произошло несколько стычек. В ответ участник проукраинской акции разорвал плакат с надписью "Мир, труд, май".

1 мая 2014 года в Крыму, Донецке, Одессе на митинги вышли пророссийские активисты, сторонники КПУ и СССР, а в Киеве требовали референдум. Самое крупное шествие прошло в Симферополе, где по центральным улицам прошло, по данным правоохранителей, более 10 тысяч человек — представители трудовых коллективов, ветераны и студенты.

В Киеве на демонстрации собралось более 2000 человек. Они прошли маршем от станции метро Арсенальная до Кабмина. Участники первомайской демонстрации также потребовали провести всеукраинский референдум 25 мая по пяти вопросам. Среди них: Украина — федеративное или унитарное государство; русский язык — второй государственный или официальный в определенных областях; вектор развития Украины — интеграция в ЕС или Таможенный союз; отмена безъядерного статуса Украины; запрет приватизации земель сельхозназначения.

По материалам из открытых источников интернет