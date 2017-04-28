Первомай в Мариуполе: как готовится город - спецкор

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

В Мариуполе Донецкой области в четверг, 27 апреля, усиливали меры безопасности перед майскими праздниками. Об этом сообщил заместитель председатель Национальной полиции, начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Он также обратился к жителям Мариуполя с просьбой отнестись к принятым мерам безопасности с пониманием.

Более детально о причинах, целях и последствиях проводимых работ сообщил специальный корреспондент радиостанции "Голос Столицы" из Мариуполя Тимофей Львутин.

В данный момент спецоперация продолжается или она уже завершилась?

— Пока информации о том, что она завершилась, нет. Я думаю, она будет продолжаться. Возможно, даже не один день. Но самое главное, что действительно в четверг, буквально после рассвета, был полный подъем по сигналу тревоги всех сотрудников областного главка.

Уже в пять часов утра также курировал всю операцию заместитель начальника Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин. Это делается для того, чтобы полностью обезопасить мариупольцев во время предстоящих праздников. Чтобы не было никаких провокаций, которые были два года назад. Для того, чтобы жители Мариуполя отпраздновали эти праздники спокойно и хорошо, и проводятся данные мероприятия.

Проводятся они буквально по всему городу и по всем блокпостам, которые прилегают к Мариуполю. Усиленно проверяют личный транспорт всех, кто уезжает либо въезжает в Мариуполь. Также досконально проверяются документы. Документы могут проверяться и у прохожих. И если человек окажется жителем другого города, его данные проверят и на проблемы с законом.

Как заявил сам Вячеслав Аброськин, главная цель отработки — это охрана общественного порядка.

А сколько личного состава и техники будет задействовано?

— Количество пока не сообщается. Но по словам пресс-службы областной полиции, будет задействован весь личный состав как местной полиции, так и сотрудники областного главка. Это и спецподразделение, которое выполняет особые задачи. Это и дополнительная техника. Также задействованы БТРы.

А как жители относятся к усилению мер безопасности?

— У нас город такой, что в любой момент у вас могут тут проверить документы и поинтересоваться, откуда вы. Поэтому мы к этому привыкли и относимся с пониманием.

Читайте также: Марунич: мариупольцам остается только посочувствовать

Ранее эксперт по вопросам бюджетной политики Людмила Супрун в эфире "ГС" заявила, что благодаря большому количеству покупок, которые делаются накануне праздников, значительно стимулируется потребительский спрос.