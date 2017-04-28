Вчера котов душили-душили... О "зачистке" Мариуполя в канун Первомая

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Подняли по тревоге

В 5:00 утра, 27 апреля, полиция Донетчины была поднята по тревоге для "зачистки" города от незаконных вооруженных формирований и нелегального оружия.

По словам главы полиции области Вячеслава Аброськина, главная цель операции — охрана общественного порядка.

"Мариуполь. Сигнал тревоги. Полиция Донетчины — начало оперативно-профилактической отработки города. Цель — охрана публичного порядка, установление и задержание участников НВФ, изъятие оружия, патронов и взрывчатки, недопущение совершения тяжких преступлений", — написал Аброськин у себя в Facebook.

Как сообщают местные СМИ, к тщательной отработке Мариуполя было привлечено 250 полицейских, спецподразделение КОРД, кинологи и военные.

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С утра город перекрыли 10 группами быстрого реагирования, 14 автопатрулями, 52 пешими нарядами. Кроме того, было усилено дежурство на блокпостах и стратегически важных объектах.

Полицейские проверили 34 адреса, где проживают владельцы оружия, и еще 130 квартир подучетных граждан. В общем за первый день было проверено свыше 2000 автомобилей и 1700 человек.

Тем временем, спецкор радиостанции "Голос Столицы" из Мариуполя Тимофей Львутин не исключает, что спецоперация будет продолжаться, возможно, и не один день.

"Проводятся они буквально по всему городу и по всем блокпостам, которые прилегают к Мариуполю. Усиленно проверяют личный транспорт всех, кто уезжает либо въезжает в Мариуполь. Также досконально проверяются документы. Документы могут проверяться и у прохожих. И если человек окажется жителем другого города, его данные проверят и на проблемы с законом", — рассказал он.

По его словам, причина таких рейдов в том, что, начиная с конца апреля и по середину мая, каждый год, начиная с 2014 года, в Мариуполе активизируются различные провокаторы, среди которых и люди пожилого возраста.

"В частности, люди довольно пожилого возраста выходили с георгиевскими лентами, провоцировали местное население, даже были иногда возгласы о том, что фашизм не пройдет и так далее. Это буквально было вот в прошлом году. Для того чтобы полностью этого избежать, и проводятся данные мероприятия, и поэтому они проводятся непосредственно буквально за неделю до майских праздников. Я и многие другие местные жители видят именно такую ситуацию, что это делается для того, чтобы не было никаких провокаций на майские праздники", — добавил он.

В полиции говорят, что оперативная отработка будет проведена позже и в других городах региона.

Итоги спецоперации

Первые итоги спецоперации в Мариуполе довольно скромные: остановлены 4 водителя, которые сели за руль в нетрезвом состоянии, и зарегистрировано 2 факта нелегального хранения оружия, от 4 единиц жители избавились добровольно.

К административной ответственности привлечены свыше 80 граждан, сообщили 0629 в отделе коммуникации полиции.

По словам спецкора Львутина, в основном жители реагируют с пониманием на такую ситуацию.

"У нас город такой, что в любой момент у вас могут тут проверить документы и поинтересоваться откуда вы. Поэтому мы к этому привыкли и относимся с пониманием", — говорит он.

Полицейские же призывают жителей не препятствовать и не создавать конфликтных ситуаций во время превентивных мероприятий.

По материалам из открытых источников интернет