наверх
28.04.201714:35
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Вчера котов душили-душили... О "зачистке" Мариуполя в канун Первомая

    (обновлено: )65418
    В четверг на рассвете в Мариуполе началась спецоперация по "зачистке" города от оружия и ополченцев. Как заверили в полиции, главная цель - избежание провокаций в канун праздников. Первые итоги - изъято 2 единицы оружия, составлено 80 админпротоколов.
    Оперативно-профилактическая отработка Мариуполя полицией Донецкой области перед майскими праздниками
    Facebook Вячеслав Аброськин

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Подняли по тревоге

    В 5:00 утра, 27 апреля, полиция Донетчины была поднята по тревоге для "зачистки" города от незаконных вооруженных формирований и нелегального оружия.

    По словам главы полиции области Вячеслава Аброськина, главная цель операции — охрана общественного порядка.

    Силовики отрабатывают Донецкую область в поисках оружия
    МВД Украины
    Первомай в Мариуполе: как готовится город - спецкор

    "Мариуполь. Сигнал тревоги. Полиция Донетчины — начало оперативно-профилактической отработки города. Цель — охрана публичного порядка, установление и задержание участников НВФ, изъятие оружия, патронов и взрывчатки, недопущение совершения тяжких преступлений", — написал Аброськин у себя в Facebook.

    Как сообщают местные СМИ, к тщательной отработке Мариуполя было привлечено 250 полицейских, спецподразделение КОРД, кинологи и военные.

    Читайте также: Первомай в Мариуполе: как готовится город — спецкор

    С утра город перекрыли 10 группами быстрого реагирования, 14 автопатрулями, 52 пешими нарядами. Кроме того, было усилено дежурство на блокпостах и стратегически важных объектах.

    Полицейские проверили 34 адреса, где проживают владельцы оружия, и еще 130 квартир подучетных граждан. В общем за первый день было проверено свыше 2000 автомобилей и 1700 человек.

    Тем временем, спецкор радиостанции "Голос Столицы" из Мариуполя Тимофей Львутин не исключает, что спецоперация будет продолжаться, возможно, и не один день.

    "Проводятся они буквально по всему городу и по всем блокпостам, которые прилегают к Мариуполю. Усиленно проверяют личный транспорт всех, кто уезжает либо въезжает в Мариуполь. Также досконально проверяются документы. Документы могут проверяться и у прохожих. И если человек окажется жителем другого города, его данные проверят и на проблемы с законом", — рассказал он.

    Мариуполь
    Мариупольский городской совет
    Не только заводы. Кто "кормит" Мариуполь

    По его словам, причина таких рейдов в том, что, начиная с конца апреля и по середину мая, каждый год, начиная с 2014 года, в Мариуполе активизируются различные провокаторы, среди которых и люди пожилого возраста.

    "В частности, люди довольно пожилого возраста выходили с георгиевскими лентами, провоцировали местное население, даже были иногда возгласы о том, что фашизм не пройдет и так далее. Это буквально было вот в прошлом году. Для того чтобы полностью этого избежать, и проводятся данные мероприятия, и поэтому они проводятся непосредственно буквально за неделю до майских праздников. Я и многие другие местные жители видят именно такую ситуацию, что это делается для того, чтобы не было никаких провокаций на майские праздники", — добавил он.

    В полиции говорят, что оперативная отработка будет проведена позже и в других городах региона.

    Итоги спецоперации

    Первые итоги спецоперации в Мариуполе довольно скромные: остановлены 4 водителя, которые сели за руль в нетрезвом состоянии, и зарегистрировано 2 факта нелегального хранения оружия, от 4 единиц жители избавились добровольно.

    К административной ответственности привлечены свыше 80 граждан, сообщили 0629 в отделе коммуникации полиции.

    По словам спецкора Львутина, в основном жители реагируют с пониманием на такую ситуацию.

    "У нас город такой, что в любой момент у вас могут тут проверить документы и поинтересоваться откуда вы. Поэтому мы к этому привыкли и относимся с пониманием", — говорит он.

    Полицейские же призывают жителей не препятствовать и не создавать конфликтных ситуаций во время превентивных мероприятий.

     

    По материалам из открытых источников интернет

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Разбор памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Артист, депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Жестокое убийство на столичной Оболони
    Криминальная Украина: беспредел и насилие
    Независимый кандидат экс-министр экономики Эммануэль Макрон
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?