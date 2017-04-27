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    Общество

    В Мариуполе полиция провела отработку по зачистке города от ополченцев

    (обновлено: )34513
    Цель отработки — охрана общественного порядка, установление и задержание участников НЗФ, изъятие оружия, боеприпасов и взрывчатки, недопущение совершения тяжких преступлений.
    Оперативно-профилактическая отработка города началась в Мариуполе
    mariupol-police.dn.ua

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В Мариуполе стартовала превентивная отработка города, сообщили в ГУ НП Донецкой области.

    В 4:00 утра для личного состава местной полиции и сотрудников областного главка прозвучал сигнал "Тревога". Через час полицейские в полной экипировке выстроились в обусловленных местах, чтобы получить задания по обеспечению публичной безопасности. По приказу Вячеслава Аброськина в Мариуполе начались мероприятия, направленные на противодействие преступности и перекрытие трафика запрещенных и опасных предметов.

    mariupol-police.dn.ua
    Оперативно-профилактическая отработка города началась в Мариуполе

    "Цель отработки — охрана общественного порядка, установление и задержание участников НЗФ, изъятие оружия, боеприпасов и взрывчатки, недопущение совершения тяжких преступлений. Прошу жителей и гостей города с пониманием отнестись к введенным мерам безопасности", — подчеркнул начальник ГУНП Донецкой области Аброськин.

    Напомним, в Киеве на станции метро "Площадь Льва Толстого" в ночь на 28 апреля полиция намерена провести учения накануне Евровидения-2017, чтобы проверить готовность к охране общественной безопасности во время конкурса.

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