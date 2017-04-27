В Мариуполе полиция провела отработку по зачистке города от ополченцев

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В Мариуполе стартовала превентивная отработка города, сообщили в ГУ НП Донецкой области.

В 4:00 утра для личного состава местной полиции и сотрудников областного главка прозвучал сигнал "Тревога". Через час полицейские в полной экипировке выстроились в обусловленных местах, чтобы получить задания по обеспечению публичной безопасности. По приказу Вячеслава Аброськина в Мариуполе начались мероприятия, направленные на противодействие преступности и перекрытие трафика запрещенных и опасных предметов.

mariupol-police.dn.ua Оперативно-профилактическая отработка города началась в Мариуполе

"Цель отработки — охрана общественного порядка, установление и задержание участников НЗФ, изъятие оружия, боеприпасов и взрывчатки, недопущение совершения тяжких преступлений. Прошу жителей и гостей города с пониманием отнестись к введенным мерам безопасности", — подчеркнул начальник ГУНП Донецкой области Аброськин.

Напомним, в Киеве на станции метро "Площадь Льва Толстого" в ночь на 28 апреля полиция намерена провести учения накануне Евровидения-2017, чтобы проверить готовность к охране общественной безопасности во время конкурса.