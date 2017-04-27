Не только заводы. Кто "кормит" Мариуполь

Мариупольский городской совет

РИА Новости Украина

После 2010 года тема "кто кого кормит" стала доминирующей не только для Донбасса в целом, но и для отдельно взятого Мариуполя, пишет "Сайт города Мариуполя".

Спросите сегодня, кто кормит Мариуполь, и думается, большая часть людей не задумываясь ответит: заводы.

Когда в город входит монополист, его пиар-служба концентрирует все свои усилия на том, чтобы внедрить в сознание жителей мысль, что без монополиста все умрет и остановится.

Так формируется лояльность. Монополист может выпросить минимальные налоговые ставки на аренду земли, может загрязнять воздух, может нарушать договоренности, взятые на себя в рамках экологической программы, — ему все прощается. Потому что, ну как же не простить. Ведь без него же все умрет и остановится.

Мы решили проанализировать, кто на самом деле "кормит" Мариуполь. Или, другими словами, кто и сколько отчисляет налогов в городской бюджет. Кто формирует нашу местную казну, которая и оплачивает все насущные потребности.

Использовали для анализа официальные данные мэрии — отчеты об исполнении городского бюджета за 2015 и 2016 годы.

Согласно информации финансового департамента Мариупольского городского совета, основным наполнителем общего фонда городского бюджета является налог с доходов физических лиц. То есть с наших с вами доходов. Этот налог составляет 70% всех поступлений общего фонда.

Сколько же денег перечислили предприятия по этому налогу?

2015 год

Основными наполнителями городского бюджета оказались представители малого и среднего бизнеса, а также работники бюджетной сферы. Вместе они перечислили 38,3% всех поступлений (286 млн. 600 тыс. грн.).

Доля вложений комбината имени Ильича составила 23,1% (172 млн. 369 тыс. грн.).

Доля МК "Азовсталь" — 13,8% (102 млн.813 тыс. грн.).

Правда, последние несколько лет руководство "Метинвеста" занималось тем, что выводило часть своих сотрудников на аутсорсинг, а из сопутствующих производств создавало отдельные предприятия. Так вот, в 2015 году суммарный налоговый взнос других активов "Метинвеста" в Мариуполе составлял 5,3%.

Если суммировать вклад всех предприятий "Метинвеста" в городскую казну, то получим 42,2%. Это, конечно, много, но даже не половина.

Вклад бизнеса оказывается намного более весомым, чем думают многие в Мариуполе. И это при том, что после 2014 года десятки предприятий закрылись или вывезли свое производство за пределы Донецкой области.

Еще один любопытный факт — это налоги, которые поступают в казну от военных, несущих службу в Мариуполе. Об этом тоже как-то не принято говорить, но их вклад в городскую казну в виде налога с доходов физлиц — 11,2%. Это больше, чем мариупольский порт и «Азовмаш» вместе взятые (3,8% и 2,5% соответственно).

2016 год

Ситуация с налогами в минувшем году принципиально оставалась такой же. Изменения коснулись "Метинвеста". После победы на мэрских выборах кандидата от заводов, руководство компании решило перерегистрировать в Мариуполе предприятия, которые территориально находились в городе, но налоги платили в столицу. Теперь все они оставляют свои налоги в Мариуполе. В результате доля "других предприятий группы Метинвест" в статистике финансового департамента увеличилась до 21%. Правда, упали налоговые отчисления от самих заводов (10,2% — "Азовсталь", 16,9% — ММК им. Ильича), и в сумме по итогам минувшего года вклад "Метинвеста" по налогу с доходов физических лиц составил 48,2%.

Вклад малого, среднего бизнеса и порта не изменился, а налоговая доля "Азовмаша" провалилась до 0,6%.

Резюмируем

По данным на конец 2016 года, на основных предприятиях "Метинвеста" в Мариуполе трудятся 36 тысяч 211 человек (ММКИ — 17904 чел., "Азовсталь" — 10260, ООО "Метинвест — ПромСервис" — 5831 чел., ООО "Метинвест — Мариупольский ремонтно-механический завод" — 2216 чел.).

Около 200 тысяч мариупольцев — это пенсионеры, примерно 60 тысяч человек — дети.

Остальные люди — заняты в порту, малом, среднем бизнесе, машиностроении, работают в сфере бюджетного финансирования или вообще нигде не работают (по официальным данным, в Мариуполе 4 тысячи безработных).

По состоянию на начало 2016 года общая численность постоянно проживающего населения Мариуполя составляла 478 тысяч человек.

Таким образом получается, что на предприятиях группы "Метинвест" в настоящее время работают 8% мариупольцев, которые дают в городскую казну 48% финансовых поступлений в виде налога на доходы физических лиц.

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Численность трудоспособного населения, занятого на других производствах и в бизнесе — 37%, их доля налога с доходов физических лиц в общем фонде городского бюджета — 50,7%.

Никаких выводов не делаем — просто статистика.