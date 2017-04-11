Мариуполь: как город стал монополией одного предприятия

РИА Новости Украина

За последние 30 лет Мариуполь из города с развитой легкой, пищевой промышленностью, тяжелым машиностроением и металлургией превратился в моногород одного собственника. Процесс монополизации Мариуполя происходил не сразу. И не только Ахметов в этом виноват, пишет Анна Романенко.

В 90-е годы в городе массово закрывалось одно предприятие за другим.

В начале 2000-х сферы влияния еще были поделены между четырьмя центрами: порт, Савчук и его машиностроение, Ахметов и его "Азовсталь", Бойко и его ММК им. Ильича. Однако потом Ахметов выкупил ММК им. Ильича. Савчук умер, а предприятие его погрязло в долгах и потеряло вес и как работодатель, и как налогоплательщик. Порт также сократил свои финансовые вливания в город из-за войны и упавших грузопотоков.

И сегодня Мариуполь – типичный моногород со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Эти последствия типичны для всех моногородов в любой точке на карте мира.

1. Не развивается совсем или развивается очень слабо малый и средний бизнес.

2. Не решаются экологические проблемы или их решение переводится в плоскость озеленения.

3. Нет противодействия монополисту в лоббизме вопросов, связанных с определением стоимости арендной платы на землю, распределением земли и других земельных интересов.

4. Принятие решений о спорных объектах недвижимости в пользу предприятия-монополиста.

5. Не развиваются медиа.

6. Низкие доходы населения – в условиях отсутствия конкуренции на рынке труда.

7. Малая мобильность населения.

8. Зависимость от работодателя. Несвобода в волеизъявлении.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, в конце прошлого года общаясь с прессой и отвечая на вопрос, насколько независим мэр, стал ли он мэром для всего Мариуполя или все еще остается мэром для Метинвеста, заверил, что полностью независим от влияния собственника металлургического холдинга. Но так ли это?

Напомним тем, кто, возможно, не в курсе, что до своего избрания на пост городского головы Мариуполя Вадим Бойченко занимал должность заместителя директора ММК им. Ильича. Его доход в виде заработной платы, согласно декларации, составлял немногим меньше 5 миллионов гривен в год.

Зарплата мэра составляет менее 60 тысяч в год. Согласитесь, должны быть очень серьезные аргументы у человека, чтобы отказаться от таких доходов и фактически заняться благотворительностью в пользу мариупольцев.

В мэрии никогда не подтверждали информацию о том, что члены команды Бойченко получают деньги от Метинвеста. Тем не менее, такие слухи распространялись.

После декларации за 2016 год, которую городской голова заполнил в марте 2017 года, слухи получили вполне конкретное подтверждение.

Да, действительно, Вадим Бойченко не получает деньги от Метинвеста напрямую. Зато совершенно неожиданным образом начала зарабатывать в ОАО "Метинвест Холдинг" жена Вадима Бойченко, Галина.

Еще в 2015 году у нее не было никаких доходов, кроме процентов по банковскому вкладу.

А в 2016 она удачно устроилась на работу во все тот же "Метинвест Холдинг", заработав там 2 млн. 954 тысячи гривен в год.

Аналогичная схема оплаты труда проявилась и в случае с замом городского головы Ксенией Суховой. Она также пришла в городскую власть из Метинвеста. Но сейчас не получает от предприятия ни копейки. Ее супруг Сергей Сухов работал в МК "Азовсталь" и получал скромную зарплату в 147 тысяч грн. Однако в 2016 году, помимо работы собственно на "Азовстали", он получил и должность во все том же ОАО "Метинвест Холдинг". А вот на этом предприятии его зарплата составила 1 миллион 341 тысячу 794 гривны.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу Метинвеста и попросили пояснить, какие должности занимают родственники представителей городской власти, и с какого числа они устроились работать в холдинг. Однако в Метинвесте предоставить эту информацию отказались.

Ответили отказом на тот же вопрос и в пресс-службе Мариупольского городского совета.

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Но и без их ответа факт выплаты миллионных платежей родственникам первых лиц Мариуполя не оставляет сомнений – городская власть Мариуполя напрямую зависима от желаний и финансовых интересов монополиста.

Именно поэтому в Мариуполе установлена самая низкая арендная плата на землю для промышленных предприятий.

Именно поэтому Мариуполь принял на баланс ряд объектов инфраструктуры Метинвеста, которые серьезно увеличили финансовую нагрузку на городской бюджет без шансов хотя бы в отдаленном будущем получить финансовую компенсацию за эти расходы.

Экологические проблемы не решаются. Система экологического мониторинга не работает как независимая структура. Сотрудники Метинвеста информированы о местах дислокации эколаборатории. Онлайн показаний измерений как не было, так и нет. Коммуникации о происходящий авариях с громадой нет. Наказаний за аварийные выбросы нет, потому что их просто никто не фиксирует как внеплановые и чрезвычайные. Ну а все вопросы с экологией сводятся к озеленению и киванию на автомобили.

Но не только деньгами Метинвест влияет на принятие решений в Мариуполе.

Депутатский корпус почти полностью подчинен Метинвесту.

Среди 54 депутатов Мариупольского городского совета 19 человек непосредственно трудятся на комбинатах холдинга, еще трое работают в структуре Фонда развития Мариуполя, который создавался по инициативе Метинвеста.

Еще 17 депутатов получают зарплату в мэрии – то есть фактически зависимы от городского головы (даже во времена Юрия Хотлубея таких зависимых было всего 6 человек, то есть в 3 раза меньше!).

Но и это не все. Отдельная сторона влияния – это медиа. 80% средств массовой информации в Мариуполе принадлежат медиахолдингу Рината Ахметова: два телеканала – МТВ и Сигма, две газеты – "Приазовский рабочий" и "Ильичевец. Город", два Интернет-сайта – Illich.in.ua и Mrpl.city. Опосредованно Метинвест имеет влияние и на сайт, ранее принадлежавший Петру Иванову, бывшему лидеру местных регионалов, – "Мариупольские новости". Редактор этого портала теперь является и одним из редакторов на канале МТВ.

Эти ресурсы уже сейчас обеспечивают информационный шум, благодаря которому любое желание монополиста, будь то продление разрешений на загрязнение воздуха или передача на баланс местной громады объектов, которые городу и даром не нужны, преподносится как высшее благо.

Диверсификация экономики и укрепление гражданского общества могли бы частично противостоять монополисту. Это волшебное слово диверсификация в 2008 году начал часто произносить еще предыдущий мэр Юрий Хотлубей. Однако ничего в этом направлении сделано так и не было. Все стало только хуже.