Марунич: мариупольцам остается только посочувствовать

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В Мариуполе на полгода отключили горячую воду — до начала нового отопительного сезона 15 октября.

Городской голова Вадим Бойченко заявил: "Нас поставили в такие условия, мы вынуждены были отключить воду, другой альтернативы у нас нет". По его словам, город исчерпал лимит газа, а задолженность "Мариупольтеплосеть" составляет 850 млн грн. За год долг удалось погасить только на 70 млн. грн.

"Если нам повезет, и мы попадем в программу реструктуризации долга на 5 лет, то нам спишут все проценты и начисления. Останется 480 млн. грн, а это всего 8 млн грн в месяц", — цитирует СМИ Бойченко.

Как пояснил заместитель городского головы Михаил Когут, для того, чтобы временно решить вопрос нужно 100 млн грн. Однако, вода будет некачественной. Жителям придется платить по 74 грн за куб воды, которая по температурным показателям не будет соответствовать нормам.

Проблема возникнет с бюджетными организациями, поскольку в бюджете прописано чуть более 6 тыс грн за 1000 кубометров газа, а на деле эта сумма составляет 9600 грн.

Сейчас самая главная задача городских властей обеспечить бойлерами детские сады, школы и больницы. Для этого разработана специальная программа. Как только в бюджете удастся что-то сэкономить, деньги пойдут на покупку приборов для подогрева воды.

“В принципе, если есть долг, значит, будут выключать воду. Согласно существующей нормативной базе имеют права ограничивать поставки газа не в отопительный период. Я глубоко сочувствую жителям Мариуполя, но, к сожалению, они живут в украинском государстве, поэтому либо будут платить долги, либо не будут получать горячую воду", — сказал сопредседатель Фонда энергетический стратегий Дмитрий Марунич в комментарии РИА Новости Украина.

Эксперт предположил, что мариупольцы и городские власти могут в судебном порядке оспорить данное решение. И возможно, если они выиграют суд, поставки газа разблокируют.

При этом Марунич отмел предположение, что, несмотря на то, что долги существуют в других городах, горячей воды на полгода лишили именно жителей Мариуполя в качестве "воспитательной меры" как неблагонадежный регион, где горожане сочувствуют сепаратистам.

"Это вызовет противоположный эффект: люди будут злые и, наоборот, пойдут голосовать против нынешней власти. Мне кажется, что эта логика вообще не применима. Я думаю, что там просто большой долг, и нет перспектив какого-то решения ситуации, именно поэтому решили вот таким образом воздействовать. Тем более, что это не впервые — ограничение поставок газа применялось и применяется множество раз в отношении различных населенных пунктов. 850 миллионов — это очень большой долг для такого небольшого города, как Мариуполь", — отметил Марунич.

Эксперт подчеркнул, что подобное ограничение поставок газа будет обязательно применяться к должникам и напомнил, что в начале этой зимы "Нафтогаз" из-за долгов попытался ограничить поставки газа четырем теплоснабжающим предприятиям Киевской области.

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"В результате без воды и тепла могли остаться поселки городского типа Коцюбинское и Бородянка, а также города Тетиев и Переяслав-Хмельницкий. На самом деле уже в Украине стоит вопрос таким образом, что существует угроза поставок тепла за долги зимой. А тут в Мариуполе какая-то горячая вода. Не будете платить — не будут поставлять газа, игры в демократию закончились, нужно было раньше думать", — заключил Марунич.