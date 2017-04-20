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    Мариуполь остался без горячей воды до октября

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    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом (31)

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    Как отмечается, город исчерпал лимит газа, а задолженность "Мариупольтеплосеть" составляет 850 млн грн. За год долг удалось погасить только на 70 млн. грн, говорится в сообщении.
    Водопроводный кран. Архивное фото
    East News

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В Мариуполе отключили горячую воду до начала нового отопительного сезона 15 октября. Об этом сообщило издание 0629, со ссылкой на заявления городских властей на сессии горсовета.

    Городской голова Вадим Бойченко заявил: "Нас поставили в такие условия, мы вынуждены были отключить воду, другой альтернативы у нас нет", говорится в сообщении.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По его словам, город исчерпал лимит газа, а задолженность "Мариупольтеплосеть" составляет 850 млн грн. За год долг удалось погасить только на 70 млн. грн, говорится в сообщении.

    "Если нам повезет, и мы попадем в программу реструктуризации долга на 5 лет, то нам спишут все проценты и начисления. Останется 480 млн. грн, а это всего 8 млн грн. в месяц", — цитирует издание Бойченко.

    Директор Департамента образования городского совета Светлана Добровольская сообщила, что на сегодняшний день в Мариуполе в 13-ти детсадах нет водонагревателей. При этом проблема отсутствия горячей воды в детских дошкольных учреждениях решается путем нагрева в пищеблоках.

    Власти Днепра в связи с ухудшением погодных условий распорядились до пятницы закрыть школы.

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    За минувшие сутки в некоторых областях Украины похолодало и выпал снег. По информации СМИ, в Днепре из-за сильного снегопада наблюдается транспортный коллапс. Водителям советуют воздержаться от поездок по маршруту Днепр — Запорожье. В городе также замело аэропорт.

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