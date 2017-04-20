Мариуполь остался без горячей воды до октября

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В Мариуполе отключили горячую воду до начала нового отопительного сезона 15 октября. Об этом сообщило издание 0629, со ссылкой на заявления городских властей на сессии горсовета.

Городской голова Вадим Бойченко заявил: "Нас поставили в такие условия, мы вынуждены были отключить воду, другой альтернативы у нас нет", говорится в сообщении.

По его словам, город исчерпал лимит газа, а задолженность "Мариупольтеплосеть" составляет 850 млн грн. За год долг удалось погасить только на 70 млн. грн, говорится в сообщении.

"Если нам повезет, и мы попадем в программу реструктуризации долга на 5 лет, то нам спишут все проценты и начисления. Останется 480 млн. грн, а это всего 8 млн грн. в месяц", — цитирует издание Бойченко.

Директор Департамента образования городского совета Светлана Добровольская сообщила, что на сегодняшний день в Мариуполе в 13-ти детсадах нет водонагревателей. При этом проблема отсутствия горячей воды в детских дошкольных учреждениях решается путем нагрева в пищеблоках.