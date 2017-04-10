В Киеве начали отключать горячую воду

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Подача горячей воды прекращена с понедельника для части потребителей Шевченковского, Оболонского и Подольского районов столицы из-за проведения гидравлических испытаний теплосетей, сообщает пресс-служба "Киевэнерго".

Узнать сроки запланированных испытаний на каждой улице можно на сайте компании.

"По состоянию на 10 апреля 2017 гидравлические испытания теплосетей проводятся на ряде улиц следующих районов: Оболонский, Шевченковский, Подольский", — сказано в сообщении.

На странице "Киевэнерго" в Facebook уточняется, что c 10 по 16 апреля гидроиспытания будут проводиться от районной котельной "Молодежь". Горячая вода временно отключена для 55 жилых домов, 8 лечебных учреждений, 1 детсада, 2 школ и 65 ведомств Шевченковского района.

С 10 по 24 апреля испытания теплосетей будут проводиться от станции теплоснабжения №2. Без горячей воды временно остались 69 жилых домов, 8 лечебных учреждений, 6 детских садов, 4 школы, 78 ведомств Оболонского района; 229 жилых домов, 5 лечебных учреждений, 7 детских садов, 6 школ, 249 ведомств Подольского района.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров обязуется отменить оплату за отопление в течение 12 месяцев, говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике Украины в рамках третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF.