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    Киев

    Половина Оболони и Подола в Киеве остались без тепла и горячей воды

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    Объявление Киевэнерго об отключении горячей воды и отопления
    strana.ua

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В результате масштабного повреждения тепломагистралей жители 235 домов Оболонского и Подольского районов столицы остались без отопления и горячей воды, сообщает пресс-служба "Киевэнерго".

    По информации ведомства, ремонтные бригады ликвидируют повреждения на ул. Кирилловской, 127 и проспекте Степана Бандеры, 24Б.

    "Оба повреждения магистралей обусловленные сверхнормативной эксплуатацией сетей. Тогда как срок эксплуатации сети составляет 25 лет, магистраль на проспекте Бандеры была проложена в 70-х годах, а на Подоле – в 60-х", – сообщает "Киевэнерго".

    Так на Оболони от теплоснабжения отключено 213 домов на улицах Малиновского, Тимошенко, Иорданской, на Оболонской площади и проспектах Героев Сталинграда и Оболонском. На Подоле отключены 22 дома.

     

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