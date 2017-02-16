Половина Оболони и Подола в Киеве остались без тепла и горячей воды

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В результате масштабного повреждения тепломагистралей жители 235 домов Оболонского и Подольского районов столицы остались без отопления и горячей воды, сообщает пресс-служба "Киевэнерго".

По информации ведомства, ремонтные бригады ликвидируют повреждения на ул. Кирилловской, 127 и проспекте Степана Бандеры, 24Б.

"Оба повреждения магистралей обусловленные сверхнормативной эксплуатацией сетей. Тогда как срок эксплуатации сети составляет 25 лет, магистраль на проспекте Бандеры была проложена в 70-х годах, а на Подоле – в 60-х", – сообщает "Киевэнерго".

Так на Оболони от теплоснабжения отключено 213 домов на улицах Малиновского, Тимошенко, Иорданской, на Оболонской площади и проспектах Героев Сталинграда и Оболонском. На Подоле отключены 22 дома.