Захарченко: Мариуполь – это Донбасс. Как и Славянск, и Краматорск

ДОНЕЦК, 14 апр — РИА Новости Украина, Сергей Иванов. Донецкая народная республика воссоединится со всей Донецкой областью, заявил глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко во время прямой линии с жителями Украины.

"Мариуполь – это Донбасс. Как и Славянск, и Краматорск и другие города бывшей Донецкой области. И наши города будут вместе. Только это будет не объединение, а воссоединение. Территория Донецкой народной республики определяется референдумом 11 мая 2014 года. А референдум проходил на всей территории бывшей Донецкой области. Так что воссоединение – вопрос времени. Сроки назвать не могу, но уверен, что этот, 2017 –й, год станет решающим!", - заявил Захарченко.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.