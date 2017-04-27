Марш национал-профсоюзов: "Страну ставят на колени! Банду геть!"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Полузабытый революционный слоган "Банду геть!" снова звучал в Киеве в четверг. Звучал "в хоровом исполнении", но все-таки слабо: не очень много народа собралось на совместный митинг независимых профсоюзов и партий националистической направленности ("Батькивщина", "Свобода", "Национальный корпус"…). Цель акции, как пояснили организаторы, проста: защитить права работников, не допустить принятия "рабского" Трудового кодекса, добиваться отставки "антисоциального" правительства Гройсмана.

Сначала провели митинг у здания Минсоцполитики (к этому ведомству — особые претензии). Выложили "горку" из шахтерских касок, развернули профсоюзные флаги и партийные (сначала "Батькивщины", затем "Свободы" и "Нацкорпуса", позднее подтянулась и группа протестующих с флагами "Народного контроля").

Подходы к зданию министерства и пространство внутри контролировались усиленными нарядами полиции и Нацгвардией.

Малочисленность акции вполне компенсировалась решимостью (пока в речах). Сначала подвергли резкой критике официальные (они же — "карманные") профсоюзы, которые "ничего не делают", затем взялись за правительство и за власть в целом.

"Правительство Гройсмана — в отставку!"

"Правительство Гройсмана в отставку! Реву в отставку! Имущество олигархов национализировать! Банду геть!" —скандировали митингующие. Поинтересовался у участников акции, о какой, собственно, «банде» они кричат спустя три года после победы Майдана?

"Мы против антисоциальной политики нынешней власти, против олигархов, против наступления на права людей труда!", — объяснил человек, представившийся журналистам "шахтерам из Павлограда".

РИА Новости Украина Шествие за трудовые права и достойную работу

"Вы сами разве хорошо живете? Какая у вас зарплата? Какие условия труда? Мы вкалываем в шахтах, а зарплаты не видим. А если примут Трудовой кодекс, который сейчас протаскивают в Раде, то нас всех просто превратят в рабов. Олигархи ставят, да уже поставили всю страну на колени! Не дадим им этого сделать", — сказал шахтер. Почему на четвертом году торжества "Революции Гидности" страна стоит на коленях, как так может быть?— не уточнил.

За что воюют в АТО?

Не уточнили этого и выступавшие на митинге. Впрочем, представитель "Батькивщины" экс-нардеп Андрей Павловский сделал сенсационное заявление. Даже два. Во-первых, по его словам, в АТО, оказывается, "воюют за социальную справедливость" (а недавно на другом митинге мы слышали — "воюют за Украину, за украинский язык"… а от власти мы слышим: "воюют с Россией"…).

"Наши герои воюют в АТО за социальную справедливость, за то, чтобы в Украине имели перспективу наши дети и внуки, а не только дети и внуки тех, кто захватил власть после Майдана!", — сказал Павловский.

Странное заявление. Неужели донецкие шахтеры выступают против социальной справедливости, или у них другие интересы, не такие как у шахтеров из Павлограда? Так за что там воюют и — с кем?

Во-вторых, как следует из выступления экс-нардепа, уже после Майдана власть в Киеве кто-то "захватил". А мы и не знали. Разве правительства Яценюка и Гройсмана — не порождение Майдана?

Ораторы все время напоминали, что "ребята воюют в АТО", а в это время за их спиной народ грабит и уничтожает власть (но ведь по приказу этой самой власти "ребята" и воюют, не так ли?— Авт.).

В целом, получается знатная политическая фантасмагория: независимые профсоюзы и крайне правые объединились (этакие "национал-профсоюзы") и вооружились чуть ли не коммунистическими лозунгами (при этом не забывая поливать грязью "преступный" советский строй).

"Вы или крест снимите, или трусы наденьте", — выразил мнение скептиков решительного вида молодой человек, проходивший мимо митингующих. Но вступать в полемику с националистами не стал.

РИА Новости Украина Шествие за трудовые права и достойную работу

"Война на уничтожение"

Глава Конфедерации свободных профсоюзов экс-нардеп Михаил Волынец провозгласил, что нельзя допустить принятия Трудового кодекса, который, по его словам, уничтожит все права работников, нельзя допускать и пенсионной реформы в том виде, в каком ее предлагают.

По словам Волынца, необходимо отправить в отставку социального министра Андрея Реву: "кто дал ему право заявлять в эфире… что украинцы должны уходить на пенсию в 63 года?".

"А если они на этом не остановятся, потом скажут, что выходить на пенсию надо в 65 лет? Но украинские мужчины живут в среднем 62 года", — сказал Волынец.

Звучали и более радикальные предложения. Один из выступавших заявил, что на самом деле в стране давно "идет война на уничтожение украинского народа", ведут ее олигархи: "и тут так — или они нас, или мы их".

"Государственной власти в Украине нет. Потому что государственная власть заботится об интересах народа, а это власть… это власть криминала. Они нас просто уничтожают", — заявил оратор.

Звучали призывы организовать общенациональную стачку: "когда остановится метро, остановится железная дорога, тогда они поймут…".

"Возродить производство"

Помитинговав у здания министерства, профсоюзные активисты и представители правых политсил выстроились в колонну и прошли по Крещатику и по Грушевского к зданию Кабмина, где продолжили митинг.

Конфедерация свободных профсоюзов потребовала, в частности, "снять с рассмотрения Верховной Радой проекта Трудового кодекса, который уже окрестили "рабским", погасить задолженность по зарплате наемным работникам (почти 2 миллиарда гривен), не допускать сокращения рабочих мест в бюджетной сфере, не закрывать школы и больницы, наконец, "принять неотложные меры для восстановления производства"…

По словам организаторов, если власть к этим требованиям (согласитесь, совершенно утопичным в текущей реальности) не прислушается — тогда «пройдут действительно массовые акции".