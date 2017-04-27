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    Репортажи

    Марш национал-профсоюзов: "Страну ставят на колени! Банду геть!"

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    Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве (602)

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    Конфедерация свободных профсоюзов требует снять с рассмотрения Верховной Рады проект Трудового кодекса, погасить задолженность по зарплате, не допускать сокращения рабочих мест в бюджетной сфере.
    Шествие за трудовые права и достойную работу
    РИА Новости Украина

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Полузабытый революционный слоган "Банду геть!" снова звучал в Киеве в четверг. Звучал "в хоровом исполнении", но все-таки слабо: не очень много народа собралось на совместный митинг независимых профсоюзов и партий националистической направленности ("Батькивщина", "Свобода", "Национальный корпус"…). Цель акции, как пояснили организаторы, проста: защитить права работников, не допустить принятия "рабского" Трудового кодекса, добиваться отставки "антисоциального" правительства Гройсмана.

    Пикет профсоюзов под комитетом ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Первомай близко. Профсоюзы готовят массовые протесты

    Сначала провели митинг у здания Минсоцполитики (к этому ведомству — особые претензии). Выложили "горку" из шахтерских касок, развернули профсоюзные флаги и партийные (сначала "Батькивщины", затем "Свободы" и "Нацкорпуса", позднее подтянулась и группа протестующих с флагами "Народного контроля").

    Подходы к зданию министерства и пространство внутри контролировались усиленными нарядами полиции и Нацгвардией.

    Малочисленность акции вполне компенсировалась решимостью (пока в речах). Сначала подвергли резкой критике официальные (они же — "карманные") профсоюзы, которые "ничего не делают", затем взялись за правительство и за власть в целом.

    "Правительство Гройсмана — в отставку!"

    "Правительство Гройсмана в отставку! Реву в отставку! Имущество олигархов национализировать! Банду геть!" —скандировали митингующие. Поинтересовался у участников акции, о какой, собственно, «банде» они кричат спустя три года после победы Майдана?

    "Мы против антисоциальной политики нынешней власти, против олигархов, против наступления на права людей труда!", — объяснил человек, представившийся журналистам "шахтерам из Павлограда".

    РИА Новости Украина
    Шествие за трудовые права и достойную работу

    "Вы сами разве хорошо живете? Какая у вас зарплата? Какие условия труда? Мы вкалываем в шахтах, а зарплаты не видим. А если примут Трудовой кодекс, который сейчас протаскивают в Раде, то нас всех просто превратят в рабов. Олигархи ставят, да уже поставили всю страну на колени! Не дадим им этого сделать", — сказал шахтер. Почему на четвертом году торжества "Революции Гидности" страна стоит на коленях, как так может быть?— не уточнил.

    За что воюют в АТО?

    Не уточнили этого и выступавшие на митинге. Впрочем, представитель "Батькивщины" экс-нардеп Андрей Павловский сделал сенсационное заявление. Даже два. Во-первых, по его словам, в АТО, оказывается, "воюют за социальную справедливость" (а недавно на другом митинге мы слышали — "воюют за Украину, за украинский язык"… а от власти мы слышим: "воюют с Россией"…).

    "Наши герои воюют в АТО за социальную справедливость, за то, чтобы в Украине имели перспективу наши дети и внуки, а не только дети и внуки тех, кто захватил власть после Майдана!", — сказал Павловский.

    Закон Украины
    Сайт президента Украины
    Профсоюзы: новый Трудовой кодекс превратит всех в крепостных

    Странное заявление. Неужели донецкие шахтеры выступают против социальной справедливости, или у них другие интересы, не такие как у шахтеров из Павлограда? Так за что там воюют и — с кем?

    Во-вторых, как следует из выступления экс-нардепа, уже после Майдана власть в Киеве кто-то "захватил". А мы и не знали. Разве правительства Яценюка и Гройсмана — не порождение Майдана?

    Ораторы все время напоминали, что "ребята воюют в АТО", а в это время за их спиной народ грабит и уничтожает власть (но ведь по приказу этой самой власти "ребята" и воюют, не так ли?— Авт.).

    В целом, получается знатная политическая фантасмагория: независимые профсоюзы и крайне правые объединились (этакие "национал-профсоюзы") и вооружились чуть ли не коммунистическими лозунгами (при этом не забывая поливать грязью "преступный" советский строй).

    "Вы или крест снимите, или трусы наденьте", — выразил мнение скептиков решительного вида молодой человек, проходивший мимо митингующих. Но вступать в полемику с националистами не стал.

    РИА Новости Украина
    Шествие за трудовые права и достойную работу

    "Война на уничтожение"

    Глава Конфедерации свободных профсоюзов экс-нардеп Михаил Волынец провозгласил, что нельзя допустить принятия Трудового кодекса, который, по его словам, уничтожит все права работников, нельзя допускать и пенсионной реформы в том виде, в каком ее предлагают.

    По словам Волынца, необходимо отправить в отставку социального министра Андрея Реву: "кто дал ему право заявлять в эфире… что украинцы должны уходить на пенсию в 63 года?".

    "А если они на этом не остановятся, потом скажут, что выходить на пенсию надо в 65 лет? Но украинские мужчины живут в среднем 62 года", — сказал Волынец.

    Звучали и более радикальные предложения. Один из выступавших заявил, что на самом деле в стране давно "идет война на уничтожение украинского народа", ведут ее олигархи: "и тут так — или они нас, или мы их".

    Шествие за трудовые права и достойную работу
    РИА Новости Украина
    Фотолента. Шествие в Киеве за трудовые права и достойную работу

    "Государственной власти в Украине нет. Потому что государственная власть заботится об интересах народа, а это власть… это власть криминала. Они нас просто уничтожают", — заявил оратор.

    Звучали призывы организовать общенациональную стачку: "когда остановится метро, остановится железная дорога, тогда они поймут…".

    "Возродить производство"

    Помитинговав у здания министерства, профсоюзные активисты и представители правых политсил выстроились в колонну и прошли по Крещатику и по Грушевского к зданию Кабмина, где продолжили митинг.

    Конфедерация свободных профсоюзов потребовала, в частности, "снять с рассмотрения Верховной Радой проекта Трудового кодекса, который уже окрестили "рабским", погасить задолженность по зарплате наемным работникам (почти 2 миллиарда гривен), не допускать сокращения рабочих мест в бюджетной сфере, не закрывать школы и больницы, наконец, "принять неотложные меры для восстановления производства"…

    По словам организаторов, если власть к этим требованиям (согласитесь, совершенно утопичным в текущей реальности) не прислушается — тогда «пройдут действительно массовые акции".

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