Первомай. Радикалы проверят власть на прочность - Якубин

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Киевской городской государственной администрации говорят, что получили 24 заявки на проведение массовых акций в период с первого по 11 мая. Среди них как политические акции, так и спортивные и патриотические мероприятия.

Первое мая в Киеве профсоюзы обещают собрать 50-тысячный митинг. Кроме того, будут проведены спортивно-патриотическое мероприятия на Трухановом острове, три фестиваля в национальном заповеднике "София Киевская", в парке "Гидропарк" и в зонах отдыха, а также запланированы праздничные мероприятия на Крещатике.

Могут ли майские праздники пройти мирно прокомментировал в эфире радиостанции "Голос Столицы" политолог Алексей Якубин.

Вы ждете каких-то провокаций во время первомайских праздников?

— Я думаю, они от части возможны, но я думаю, что, допустим, в Киеве их вероятность меньше, потому что мы видим, что для власти очень важно будет представить Киев как город без провокаций под Евровидение. Я думаю, что как раз в Киеве мы уже видим со стороны власти ограничение передвижения на том же Крещатике и я думаю, что в Киеве будет попытка сделать все, чтобы они тут прошли максимально в нейтральном ключе. А вот в других городах, я думаю, они возможны. Тем более, что мы помним, что не так давно в той же Одессе в апреле была некая стычка с представителями "Правого сектора". Поэтому я не исключаю, что как раз в других городах такая вероятность выше, чем в Киеве. Хотя опять таки, в Киеве заявлены наибольшие массовые акции.

Какие города находятся в группе риска и какие силы заинтересованы в возникновении возможных конфликтов?

— Мы уже четко понимаем, что это, как минимум, Одесса, потому что в прошлом году была ситуация в контексте второго мая. И в этом году уже подогревается ситуация, связанная с тем, что часть улиц в Одессе декоммунизирована. Поэтому я не исключаю, что в Одессе такое обострение возможно при участии правых сил. Будет какая-то попытка, как минимум, в публичной медийной плоскости постараться обыграть ситуацию, чтобы получить какие-то дополнительные баллы, что они кого-то не пустили, или что-то не дадут сделать гражданам, которые хотят прийти на Куликово поле. Я не исключаю, что в Одессе такие ситуации действительно возможны, тем более что сейчас уже подогревается ситуация вокруг новой волны декоммунизации улиц. Я думаю, что похожие вещи могут быть также в Херсонской области. Есть общественные настроения в этих регионах, где очень высокий градус недовольства на майские праздники и нюансы, связанные с трудовыми и социальными правами. Все может быть обыграно разными политическими силами. Но в первую очередь, я думаю, провокации постараются устроить те политические силы, которые у нас все маркируют, как правые политические силы. Потому что как раз майские праздники для них — это способ показать собственное доминирование или показать, что они присутствуют в политической жизни страны. Что они не являются такими маргинальными, но хотят майские праздники максимально для себя использовать как попытку появиться в медийном поле.

Силы, которые называют себя правыми радикальными силами будут пытаться привлечь внимание медиа к себе. В Киеве с этим ситуация, думаю, будет несколько осложнена, потому что для власти очень важен аспект, связанный с Евровидением. Для власти очень важно здесь показать, что в Киеве есть порядок и безопасность. Потому я думаю, что в Киеве будут попытки пресечь такие различные вещи. Хотя опять таки, мы видим что в той же ситуации с попыткой перекраски Арки Дружбы народов, на "Правый сектор" власть пока, мягко говоря, не реагировала.

Но мы последние годы наблюдаем, что девятое мая постоянно становится поводом для конфликтов между группами различных настроений. Смогут ли представители власти действительно повлиять на радикально настроенные элементы с обеих сторон?

— Я думаю, что все будет зависеть от массовости мероприятий. Потому что мы видим разные цифры. Даже вот первомайские праздники и на девятое мая, если будет похожая массовая мобилизация граждан, как это было в прошлом году, когда вышел "бессмертный полк", если будет схожая массовая акция, то я не думаю, что даже отдельные элементы праворадикальных сил смогут это как-то остановить или повлиять глобально. В прошлом году такая массовая акция девятого мая была неожиданностью во многом и для власти, и для тех групп, которые у нас все маркируют правыми. Поэтому если мы действительно увидим массовый выход граждан, например, на первомайские праздники, потом на девятое мая, скорее всего, власть будет стараться сделать все, чтобы если эти акции будут массовыми, праворадикалы не смогли каким-то глобальным образом сделать какую-то провокацию. С другой стороны, мы видим что для власти также сложная ситуация, потому что власть очень часто идет на поводу у тех, кто называет себя радикалами. Так было, например, с блокадой Донбасса. Поэтому я думаю, что в какой-то мере радикалы тоже постараются проверить, насколько власть является сильной и готовой в том числе применять суд для восстановления порядка.

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Ранее директор института информационного общества Ярослав Павловский заявил в эфире "Голоса Столицы", что степень протестных настроений по-прежнему высока и власти должны быть готовы к разным их проявлениям.