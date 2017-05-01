наверх
01.05.201715:24
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    Первомайский митинг в Харькове: задержан участник

    Тема:

    Первомай: День трудящихся в Украине (10)

    (обновлено: )27501
    Как сообщается, на митинге, который перерос в шествие, присутствуют антинатовские лозунги, а также однотипно напечатанные призывы "остановить гражданскую войну".
    В Харькове первомайский митинг не обошелся без провокаций
    @studmedia

    КИЕВ, 1 мая – РИА Новости Украина. В Харькове на площади Конституции прошел митинг под лозунгом "Мир, труд, май". Большинство участников — пенсионеры, пишет Twitter StudMedia.

    День трудящихся: в Киеве проходят акции
    strana.ua
    Центр Киева в первомайских демонстрациях

    Читайте также: Одесса: воспоминание о "так называемой власти"

    "На митинге, который перерос в шествие, присутствуют антинатовские лозунги, а также однотипно напечатанные призывы "остановить гражданскую войну" и "кровавую АТО", — говорится в сообщении.

    А одна из участниц акции в Харькове принесла на мероприятие шарики в цветах несуществующей "ХНР", пишет сайт dialog.ua. Во время движения к колонне присоединились проукраинские активисты.

    Они несли во главе шествия национальные флаги и скандировали "Чемодан, вокзал, Россия!". Потом они заблокировали монумент, к которому участники первомайского митинга хотели возложить цветы, и разрешили возлагать цветы только под украинскими флагами и под выкрики "Комуняку на гілляку". Полиция задержала одного из участников первомайского митинга, который ударил проукраинского активиста.

    Напомним, в Одессе на Привокзальной площади, в районе Куликова поля, полиция нашла рюкзак со взрывчаткой.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На Крещатике профсоюзы проводят первомайскую демонстрацию
    Первомай: День трудящихся в Украине
    В Одессе возле Куликового поля найден рюкзак со взрывчаткой
    Взрывоопасная Одесса: годовщина 2 мая
    Начальник отдела учета и сохранения мест памяти Украинского института национальной памяти Павел Подобед
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Подготовка к Евровидению
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение