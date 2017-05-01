Первомайский митинг в Харькове: задержан участник

КИЕВ, 1 мая – РИА Новости Украина. В Харькове на площади Конституции прошел митинг под лозунгом "Мир, труд, май". Большинство участников — пенсионеры, пишет Twitter StudMedia.

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"На митинге, который перерос в шествие, присутствуют антинатовские лозунги, а также однотипно напечатанные призывы "остановить гражданскую войну" и "кровавую АТО", — говорится в сообщении.

А одна из участниц акции в Харькове принесла на мероприятие шарики в цветах несуществующей "ХНР", пишет сайт dialog.ua. Во время движения к колонне присоединились проукраинские активисты.

Они несли во главе шествия национальные флаги и скандировали "Чемодан, вокзал, Россия!". Потом они заблокировали монумент, к которому участники первомайского митинга хотели возложить цветы, и разрешили возлагать цветы только под украинскими флагами и под выкрики "Комуняку на гілляку". Полиция задержала одного из участников первомайского митинга, который ударил проукраинского активиста.

Напомним, в Одессе на Привокзальной площади, в районе Куликова поля, полиция нашла рюкзак со взрывчаткой.