Из Одессы: коров в Украине пора заносить в Красную книгу

РИА Новости Украина

Утерянное лидерство

Так исторически сложилось в Украине, что ее экономика развивалась односторонне. Имея высокоплодородные земли, государство многие века (даже не имея своей государственности) имело продуктивное земледелие и животноводство. Поэтому аграрный сектор был основным источником получения денежных средств и валюты. Особенно наглядно это проявлялось в годы советской власти. В то время сельское хозяйство было основным сектором, который надежно пополнял бюджет страны, что позволяло выделять средства для развития индустриализации, пишет Александр Солдатский.

Дело в том, что СССР был лишен возможности широко привлекать иностранные инвестиции для развития собственной промышленности, а развивать индустрию надо было. Лишь сельское хозяйство было стабильным и надежным инвестором развития отечественной индустриализации.

Как бы ни спорили историки по поводу экономической политики тогдашнего государства, но именно благодаря мощному развитию промышленности, СССР сумел выстоять и победить фашизм.

В послевоенные годы страна, как и прежде, основное внимание уделяла развитию промышленности. Правда, аграрный сектор тоже интенсивно развивался. В земледелии широко внедрялись новые технологии и достижения селекционеров. Промышленность производила новую технику для села. Благодаря увеличению производства кормов, в стране создались условия для развития животноводства.

Особенно заметно было развитие сельского хозяйства в Украине. Благодаря орошению, в стране резко увеличилось производство не только зерновых, но кормовых культур, овощей и фруктов. Украина стала одной из ведущих республик по производству мяса, молока, яиц и шерсти. Почти во всех областях строились птицефабрики, что решило проблему обеспечения населения и перерабатывающих предприятий мясом птицы и яйцами. Причем, постоянный рост поголовья скота и птицы стал нормой.

К началу приобретения Украиной независимости в стране насчитывалось около 30 миллионов голов крупного рогатого скота, в том числе почти 9 миллионов коров, более 20 миллионов голов свиней, более 10 миллионов голов овец и коз, свыше 252 миллионов птицы. Такой животноводческий потенциал позволял стране ежегодно производить более 4 миллионов тонн мяса в убойном весе, 23–25 миллионов тонн молока и более 18 миллиардов штук яиц.

К сожалению, получив такой мощный потенциал, обеспечивающий потребности населения в продуктах питания, Украина не сумела его приумножить, и практически растеряла то, что было. Мы из страны, обеспечивающей население необходимыми продуктами питания, становимся страной импортером многих продуктов. И что особенно обидно, завозим то, что могли бы сами производить, закупая многие продукты, которые зарубежные фирмы изготавливают из нашего же сырья. Скажем, макаронные и кондитерские изделия, крупы и прочее.

В Украине в последние годы нарастающими темпами сокращается поголовье всех видов животных. В настоящее время у нас поголовье крупного рогатого скота насчитывает всего 3,68 миллиона, в том числе коров – 2,1 миллиона голов, поголовье свиней составляет всего 6,7 миллиона, овец и коз – 1,3 миллиона, а птицы – 202,4 миллиона голов.

Такая потеря поголовья животных и птицы, естественно, не могла не сказаться на производстве продуктов питания животного происхождения. Украина производит всего 3,21 миллиона тонн мяса, в том числе 583 тысячи тонн мяса КРС. Значительно сократилось производство молока и составляет немногим больше 10 миллионов тонн, что в 2,3 раза меньше, чем производили до независимости.

Как результат – в Украине производство мяса на душу населения составляет всего 53 килограмма в год, тогда как в европейских странах этот показатель достигает 100 килограммов. Мы значительно уменьшили производство молока и яиц на одного человека. Такое снижение производства продуктов животноводства, естественно, сказалось и на стоимости. Многим гражданам страны уже не по карману покупать мясные и молочные продукты. Вот почему, несмотря на значительное сокращение производства молока и мяса, в торговой сети эти продукты остаются невостребованными, что создает иллюзию изобилия продуктов в стране. А это свидетельствует лишь о низкой покупательной способности населения.

Уменьшение производства молока сказывается на качестве молочных продуктов: значительная их часть изготавливается с использованием всякого рода заменителей, используется в качестве жира пальмовое масло. Это не только снижает питательную ценность молочных продуктов, но и наносит вред человеческому организму. Зато это позволяет олигархам получать высокие доходы при низких затратах на производство сыра, масла.

Ежегодно поголовье всех видов животных и птицы снижается на 2–2,5%. Особенно интенсивно сокращается поголовье коров. В последние годы их в основном содержат крестьяне на своих подворьях. Но в связи с низкой ценой молока, сельчанам стало невыгодно держать коров, и они их просто вырезают. Если государство и в дальнейшем не примет мер по оказанию помощи фермерам и жителям села в содержании скота, то недалек тот день, когда и коров придется заносить в Красную книгу. А пальмовым маслом молоко не заменишь.

Одесщина тоже "пасет задних"

Одесская область всегда была одной из ведущих в стране по производству продуктов животноводства. Благодаря развитому земледелию в области всегда производилось в достатке кормов для скота. В нашей области к началу независимости численность крупного рогатого скота составляла 1035 тысяч голов, в том числе коров – 313 тысяч, более 800 тысяч голов свиней и свыше 10 миллионов голов птицы.

Наша область всегда считалась одной из основных производителей шерсти. Ведь в Бессарабии, как и в других районах, всегда содержались крупные отары овец. Их число превышало 650 тысяч голов. На рынках мясо овец было самым низким в цене. Еще 10–12 лет назад килограмм баранины на "Привозе" стоил 12–14 гривен. В настоящее время его цена значительно превысила стоимость свинины и говядины. Спрос на баранину остался прежний, а производство ее сократилось в разы. В настоящее время в области численность овец и коз составляет 366 тысяч голов, то есть, поголовье сократилось почти в два раза.

Не лучше обстоят дела и со стадом крупного рогатого скота: его поголовье постоянно сокращается. Только за 2016 год его численность сократилась на 4,6% или на 172 тысячи голов.

Наша область раньше входила в число тех областей, где содержание птицы велось на промышленной основе. Работали мощные птицефабрики по производству яиц и бройлеров. В полной мере удовлетворялся спрос потребителей. За 25 лет в области поголовье птицы сократилось с 10 миллионов до 4,2 миллиона, хотя и это считается достаточным для удовлетворения потребительского спроса.

Что делать и каков выход?

Нынешнее состояние сельского хозяйства в Украине является мощным сигналом для тех, кто вершит судьбу людей и страны в целом. Страна в день своей независимости получила развитое и высокоорганизованное сельское хозяйство. Необходимо было сберечь имевшийся потенциал.

Вместо этого была придумана реформа отрасли и как результат – все разорили. Разрушили не только организованный аграрный сектор, но и его материальную базу. Еще и сегодня во многих селах стоят полуразрушенные, пустые животноводческие фермы, мастерские, Дома культуры и прочее. Вместо бережливых хозяев земли, ее получили в аренду временщики. Многие из них зачастую заботятся не о повышении плодородия почвы, а как побольше получить прибыли сегодня. Нарушаются севообороты, поля занимают подсолнечником и рапсом.

Как утверждают специалисты, Украина по уровню техники и технологии в сельском хозяйстве отстает от передовых стран на 40-45 лет. Передача земли в аренду не всегда добросовестным арендаторам приводит к тому, что в настоящее время лишь два процента угодий обрабатывается по сберегающей технологии. Из-за нарушения технологии ведения земледелия, потери урожая превышают 30%. Наше сельское хозяйство является трудоемким и затратным. Вот почему затраты электроэнергии у нас в несколько раз выше, чем в США и странах Западной Европы. Из-за низкой механизации в сельском хозяйстве занято 13% трудоспособного населения, что в 2-4 раза больше, чем на Западе.

Несмотря на то, что сельское хозяйство всегда было и будет надежным источником пополнения госбюджета и валюты, Украина не предпринимает мер для его укрепления. Без решения существующих в отрасли проблем, селу трудно выживать, не то что развиваться. Для работников села нет скидки на топливо, а его высокая стоимость не позволяет снижать затраты на производство продуктов, а отсюда и высокая цена на продукты питания. Во всех странах для фермеров установлены льготные кредиты, а у нас они составляют 15-16%. Так как в стране разрушены предприятия, которые производили орудия и технику для села, сельчане вынуждены приобретать все это за рубежом, но государство не снижает пошлину на технику, что тоже влияет на рост затрат.

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Раньше социальная сфера на селе развивалось за счет колхозов и совхозов, которые строили жилье, школы, Дома культуры, дороги и прочее. В настоящее время этим государство не занимается, а арендаторам земли не до этого.

Без государственного решения всех этих проблем селу не выжить. Следовательно, может прийти время, когда мы с нашими тучными черноземами будем побираться за границей. А это, возможно, и есть западная политика по отношению к Украине.

Посмотрите на условия предоставления нам кредитов. В них выдвигаются различные требования по реформам судов, начислению пенсий и прочее, но ни разу не выдвигались требования по реформам в промышленности и сельском хозяйстве. А кому нужна высокоиндустриальная Украина? Лучше пусть она остается слаборазвитой, с растущим потребительским рынком и сырьевой базой. Только обидно за страну!