Запуск рынка земли существенно внесет хаос в аграрный бизнес - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Уже с 2017-го года в Украине могут открыть рынок продажи сельскохозяйственной земли. Таково требование Международного валютного фонда.

До конца мая народные депутаты должны принять закон об открытом обороте сельхозземель. Это означает, что автоматически в конце этого года мораторий на продажу этих земель теряет силу.

Мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине с 2001-го года. В октябре прошлого года Верховная Рада продлила его действие до конца этого года. Теперь же его могут и вовсе отменить. Правда, перед этим украинское правительство обещает провести разъяснительную кампанию для населения, чтоб рассказать о том, что такое "открытый рынок земли".

Какой должна быть земельная реформа и какие риски существуют, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы член совета ассоциации "Земельный союз Украины" Сергей Биленко.

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Есть противники и приверженцы открытой продажи сельхозземли. А вы как считаете?

— Ее вряд ли разрешат продавать непосредственно в этом году или в следующем, это очень достаточно серьезный вопрос, и я не думаю, что он решится так быстро.

Все-таки это хорошо или плохо?

— Конечно, хорошо. Если человек имеет право собственности на землю, право собственности — это возможность в том числе и продать. У нас уже больше 15 лет это право не работает, и каким-то образом нужно исправлять ситуацию наконец-то.

А не боитесь, как многие говорят, что агрохолдинги набегут, иностранцы прибегут скупать…

— Все зависит от тех условий, которые пропишет парламент при принятии закона об обороте земель сельхозназначения. То есть, если будут установлены какие-то ограничения, то рынок можно отрегулировать таким образом, что он будет работать только для внутреннего потребителя.

А что нужно прописать?

— Насколько я знаю, вот в том законопроекте, который разработан сейчас Кабмином, определено, что право приобретать в собственность земельные участки сельхозназначения будут иметь только граждане Украины. При таком положении вещей юрлица не допускаются, и иностранный капитал ни прямо, ни опосредованно не войдет на сельхозземлю.

Вы говорите, что вряд ли мораторий снимут до конца года или в следующем году. А почему?

— Это вопрос политического характера. Украина фактически вошла в предвыборную кампанию, то есть у нас через два года выборы, у нас две политические силы заявили о том, что они не будут поддерживать продажу сельхозземель, любых, и государственных, и частных, и на этом активно спекулируют. Это у нас "Батькивщина", и это у нас РПЛ. И плюс у нас еще есть масса проектов, которые не представлены в ВРУ, например Аграрная партия, которая тоже использует ту же риторику. Это очень активно сейчас используется, и я не думаю, что они позволят это решение принять.

То есть, по сути, они против?

— Против популисты, на самом деле. Популистов у нас хватает в любой политической силе, но это достаточно такая удобная вещь для спекуляций, она очень болезненно воспринимается населением, соответственно на этом можно играть и получить какие-то электоральные симпатии.

Что касается самих фермеров и аграриев. Реформа и отмена моратория какие последствия несет?

— Тут нужно разделять продажу государственной земли и продажу частной земли. Государственной земли в общем-то не так много и большинство ее находится уже в пользовании или аренде государственных и коммунальных предприятий. Разрешение продавать эту землю ничем плохим не угрожает ни аграриям, ни государству. А вот по поводу частной земли, она сейчас практически вся сейчас находится в аренде аграрных производителей — от фермеров до крупных компаний — и запуск рынка этих земель очень существенно разбалансирует аграрный бизнес, потому что тем арендаторам, которые сейчас платят не очень большую арендную плату, нужно будет ниоткуда искать деньги достаточно большие, чтобы выкупить эту землю, потому что если не выкупят они, то найдутся конкуренты. Это достаточно дорогая вещь и сегодня состояние малых и средних предприятий экономическое такое, что деньги вряд ли найдутся в нужном объеме. А это угрожает тем, что будет и рейдерство и прочее. Поэтому оно разбалансирует достаточно серьезно.

Почему МВФ так активно настаивает на том, чтобы открыть в Украине рынок сельхозземель?

— Я не думаю, что это прямо вот МВФ, их инициатива. С МВФ работала масса украинских экспертов, которые хотели вложить в уши МВФ свои хотелки. И я думаю, это больше они, потому что на самом деле все прекрасно понимают, что рынок сельхозземель не будет свободным и не будет открыт в полном объеме, все равно будет масса ограничений. При любых обстоятельствах. Никогда не будет так, что будет покупать кто угодно и сколько угодно. И, соответственно, приход иностранных инвестиций именно в таком виде маловероятен и МВФ должно понимать это. Это хотелки наши. Наших каких-то там экспертов, людей, которые хотят, лоббируют этот вопрос.

Открывать или не открывать продажу земли? На этот вопрос ответили в эфире "ГС" слушатели радиостанции. 112 Украина/Youtube Гройсман сообщил, куда пойдет транш МВФ

Слушатель: Нужно продавать. Почему? Мы набрали 82 миллиарда долгов долларов от МВФ. Нужно их возвращать. А за счет чего? А за счет земельки. И вот теперь я буду радоваться и смотреть, как партия "Свобода" будет локти кусать. Вот вам и загибель вашей национальной украинской идеи.

Вадим, Киев: Я хочу сказать, что очень даже поддерживаю продажу земли. Хорошо, что из-за границы хоть начинают давить на этот вопрос, потому что наши товарищи в ВР еще продолжали бы этот мораторий и ничего бы не решалось. Все лозунги политиков по поводу защиты якобы населения и которые ратуют, чтобы не продавать землю и не продавать страну. Это все профанация и ложь. Почему? Потому что я хотел бы у этих политиков спросить: они давно заезжали в село и давно они смотрели, что там вообще происходит и что на этих землях происходит? Значит, если земли не растут бурьяном, в лучшем случае, и если их засевает какое-то агропредприятие, то половина из тех земель, которые засевает какое-то агропредприятие, фермеры так называемые, где-то половина из них будет самозахват, потому что бабушкам стареньким и дедушкам очень даже тяжело сходить на те паи, которые размещены за 10 километров от их села и проверить, засеяли их пай или не засеяли их пай. Это раз.

Второе. Агропредприятия, фермеры, может быть, и не настолько богаты, но более менее крупные предприятия получают от этих засеваний паев хорошую прибыль. Завязаны они все на депутатов и на ВР эти агропредприятия. А что они платят собственникам земли? А собственникам земли они платят в Киевской области возле Киева аж три тысячи гривен в год за пай. Вот и скажите: человек в нашей стране поставлен в такие условия, что если он не сдает пай в аренду агропредприятиям, чтобы они засевали, налоговая ему присылает письма счастья, чтобы он платил налог. Если он сдает агропредприятиям, то получает аж три тысячи в год. Вот бабушка или дедушка за эти деньги, за этот пай сможет забор поставить или крышу перекрыть? Все вот эти лозунги по поводу того, что не продавайте землю, не продавайте страну – это профанация. Землю собственник должен иметь право продавать, должен иметь право распоряжаться своей собственностью – или продавать, или сам засевать. Этих 15 лет моратория, издевательства над народом. Я просто хочу сказать, что спасибо Европе и МВФ за то, что продавливает этот вопрос.

Вадим: Землю продавать надо, только нужно жесточайшие контрольные проверки, чтобы человек, имеющий деньги, не мог скупить через подставных лиц.

Андрей: Продавать надо, это 100%, но вопрос в том, продавать когда? Сейчас самое время в кавычках продавать землю, потому как недвижимость, в том числе, и земля, достигает своего дна, пока еще не достигла. Пока немного подумают: продавать, не продавать и будет дно. Люди, которые говорят, что 3-5% — это мало за аренду земли, например, то есть три тысячи гривен или что-то около такого, давайте посмотрим – а кто будет ее покупать дороже, чем, допустим, 100% от нормативной денежной расценки. Продавать надо однозначно, вопрос времени, выбранного для того, чтобы продавать – это да. А то, что бабушке на забор, может, и хватит, но на этом все и закончится. А на завтра курочке не будет зерна посыпать. Палка двух концах. Продавать надо, но насколько грамотно подобрано это время…

Ранее председатель комитета аграрного и земельного права Ассоциации адвокатов Украины Виктор Кобылянский отметил, что по поводу моратория на продажу земли уже есть уже не одно обращение украинцев в Европейский суд по правам человека.

А экономический эксперт Всеволод Степанюк в эфире "ГС" заявил, что снятие моратория на экспорт леса — предательство интересов Украины.