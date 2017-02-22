Прокурор Львовщины: мы уже оцениваем деятельность Садового и его замов

РИА Новости Украина

Также среди задач для нового прокурора озвучили еще борьбу с коррупцией и лесной мафией. О том, чем областной прокурор может похвастаться за время работы на Львовщине, удалось ли поймать "крупную рыбу" и главные проблемные вопросы Юрий Квяткивский рассказал собкору ИA ZIK.

Вместе с Вашим назначением в июне 2016 года генпрокурор публично поставил задачу ловить "большую рыбу". За время пребывания на должности, которую бы Вы отнесли к такой категории, как отметили профессиональный успех?

– Чтобы поймать крупную рыбу, надо должным образом подготовиться. Нельзя просто прийти и поймать ее голыми руками. Надо иметь наживку. Такую работу мы проводим. На сегодня мое внимание приковано к правоохранительным органам, которые документируют преступления, их обнаруживают. Мы осуществляем процессуальное руководство. Но у меня есть существенные замечания к работе правоохранителей. На сегодня с положительной стороны можно отметить лишь работу управления защиты экономики (УЗЕ). Это то подразделение, которое планомерно проводит свою работу.

Здесь стоит отметить расследования уголовных производств. В течение прошлого года 11 следователей прокуратуры расследовали и направили в суд с обвинительными актами 58 уголовных производств, (50 в 2015) – это шестое место в государстве. Из этого количества уголовных производств – 29 о коррупционных правонарушениях, что обеспечило пятое место среди других регионов страны. В то же время, некоторые правоохранительные органы ненадлежащим образом выполняют эту работу. К примеру, следователи СБУ в 2016 году направили в суд значительно меньшее количество (28) уголовных производств (34 в 2015).

Относительно достижений могу отметить выявление преступлений в лесной сфере. Из более 300 уголовных производств 64 уже направлены в суд. В частности, в отношении четырех руководителей лесхозов. Следователи прокуратуры привлекли к ответственности 15 должностных лиц за хищение, халатность в лесной сфере. В целом правоохранительные органы Львовщины наказали за преступления в лесной отрасли 67 должностных лиц.

Недавно по оперативным данным был задокументирован факт получения взятки начальником отдела Львовского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. Кроме того, в прошлом году задержали руководителя этого же управления, который выдал 200 поддельных сертификатов по лесу. Была создана организованная преступная группировка, которая занималась легализацией похищенного леса и отправкой его за границу. Уголовное производство в отношении ОПГ будет направлено в суд в ближайшее время.

Разоблачили еще одного начальника отдела управления лесного хозяйства, который брал "вознаграждение" за каждый куб. Мы несколько раз документировали его преступления и наконец поймали его "на горячем".

В лесной сфере имеем одни из лучших показателей по выявлению преступлений.

Похвалил Вас за это генпрокурор?

– Нет. Генеральный прокурор никого не хвалил. Совещание в ГПУ больше сводилась к проблемным вопросам. Среди прочего, говорили о пробелах в законодательстве. На Львовщине возросло количество тяжких преступлений, но уменьшился показатель их направления в суд. Наиболее вопиющее недорабатывают подразделения Государственной фискальной службы.

Трагедия на Грибовицкой свалке. Когда конечное дело будет направлено в суд. Произойдет ли это к годовщине трагедии на свалке (30 мая)?

– Два производства уже в суде. Мы не считали целесообразным расследовать все, только тогда передавать в суд. Это было бы неправильно. Люди бы этого не поняли. Мы направляли в суд частями – после получения результатов экспертиз. Осталась еще одна непроведенная инженерно-строительная экспертиза. Речь идет о стоки со свалки, которые сбрасывали в канализационные сети "Львовводоканала".

Решением сессии Львовского облсовета от декабря 2011 года обязали городского голову, исполнительный комитет с 1 июня 2012 года прекратить использование свалки, провести рекультивацию, найти новый земельный участок под полигон ТБО. Решение не выполнено.

СЭС в 2013 году закрывало свалку. Лично городской председатель обратился в суд – решение СЭС было отменено. Средства на укрепление свалки, переслаивание не выделялись. Городской голова и исполнительный комитет львовского горсовета не выносили на сессию этот вопрос, хотя должны были бы это сделать.

Сегодня даем оценку деятельности городского головы и его заместителей по направлениям.

То есть, следствие продвигается ближе к руководству городского совета?

– Да. Мы занимаемся городским советом. Относительно низшего уровня все возможное мы уже сделали. То, что городской председатель вместе с исполкомом не обеспечил исполнение решения Львовского облсовета – не выделял средства на уплотнение, пересыпку, поливку и все остальное – произошел пожар, произошел оползень, и погибли люди.

Суд признал бездействие городского председателя и исполнительного комитета относительно незакрытой Грибовицкой свалки, но, насколько известно, еще будет кассация. После рассмотрения в кассационной инстанции будет принято решение в уголовном производстве.

Так когда расследование завершится?

– Я не готов вам сказать. 23 февраля завершится срок подачи кассации. Когда она будет назначена к рассмотрению…

В рамках следствия также проверили версию о завышенные объемы вывезенного мусора. Провели обыски, изъяли документацию у перевозчиков. Сверили данные относительно взвешивания и то, что показывали перевозчики и выставляли счет городском совете – в этом расхождений не нашли.

На сегодня рассматривается версия халатности должностных лиц, которые продолжали вывоз мусора, несмотря на решения контролирующих органов, и в конечном результате произошла гибель людей.

В 2016 году произошло резонансное покушение на львовского бизнесмена Богдана Копитко. На какой стадии следствие? Когда дело пойдет в суд?

– Об этом сказать трудно. Мы еще не объявили о завершении следствия. Ожидаем результаты последних экспертиз. Думаю, в марте откроем материалы для ознакомления. Только у подозреваемого Гаврилюка есть четыре защитника, которые захотят ознакомиться с материалами дела.

Ушел ли главный подозреваемый Дмитрий Гаврилюк на сотрудничество со следствием?

– Нет, не пошел. Он не дает показаний.

Прошлый год был довольно плодовит на задержание взяточников. Какой случай Вас больше всего поразил?

– Это наша ежедневная работа. Небольшие суммы, но мы не можем на них не обращать внимания. В сфере здравоохранения задокументировали заместителя главного врача Львовской областной клинической больницы (Наталью Ван Доеверен, – ZIK), которая сейчас заявляет, что она в тот день не была на работе. Мы нашли дополнительных свидетелей, которые на перекрестном допросе предоставили еще и другие доказательства ее противоправной деятельности. Люди, когда узнали, что она задержана, сами пришли в органы полиции и рассказали о таких фактах.

На днях был задержан врач в Трускавце на взятки 200 долларов. Суммы не большие. Нельзя сравнить Львовскую область с Киевом, где происходит получение важных разрешений и прочее.

Часто взяточники в суде получают "мягкое", в глазах общества, наказание.

– Да. Никто из коррупционеров на Львовщине не получил наказания в виде реального лишения свободы, хотя санкция статьи это предусматривает. В то же время, прокуратура принципиально стоит на позиции жесткого наказания для коррупционеров, поэтому и обжалует слишком "мягкие" приговоры. В редких случаях, когда суды принимают решение о наказание коррупционера к реальному сроку лишения свободы, приговоры сразу же оспаривают их защитники.

Объясните такой факт. Заместителя директора по геологии и инвестиционной деятельности ГП НАК "Надра Украины" "Захидукргеология" Игоря Михайловского в 2016 году задержали на взятке 1,5 млн грн, а наказали штрафом в 25,5 тыс. грн. В частности, в решении суда говорится о том, что он заключил соглашение о признании вины с прокуратурой. То есть, можно признать, покаяться и не садиться в тюрьмы?

– На самом деле здесь нужно было законно платить более 1 млн грн за получение лицензии. До этих средств чиновник "прилепил" и свою часть.

Есть определенная категория преступлений, которые предстоит расследовать НАБУ. В связи с тем, что не было тогда понимания по подследственности, дело завершала прокуратура. Человек воспользовался неурегулированным законодательством между НАБУ и ГПУ.

Закон позволяет заключать соглашение о признании виновности. Это будем делать, если задержанные будут помогать нам разоблачать всю преступную цепочку. Генпрокурор обращает внимание: если человек хочет с нами сотрудничать, чтобы мы разоблачили более высокого чиновника, идем на заключение соглашения о признании виновности.

В полномочиях прокуратуры расследования преступлений, совершенных работниками правоохранительных органов. Сколько таких было?

– Начальник Франковского отдела полиции Львова, начальник следствия из Сокаля, который два месяцев побыв на посту, начал заниматься вымогательством. Недавно задержали следователя из Бродов, который также требовал деньги (7 тыс. грн) за закрытие дела.

Есть уголовное производство в отношении группы сотрудников полиции, которые прошли переаттестацию и погорели на превышении служебных полномочий и вымогательстве. Забрали у человека 4,1 тыс. долл. США и 700 граммов камней янтаря. Хорошо, что событие произошло на АЗС, все зафиксировано на видео. Пострадавший обратился к с заявлением. Четыре сотрудника уголовного розыска находятся под стражей.

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В полиции сетуют на нехватку кадров – некому расследовать дела. Какова ситуация в органах прокуратуры Львовщины?

– У нас есть более 10 следователей. Мы укомплектованы. Но есть подследственность. УПК определяет, какие органы должны расследовать определенные категории преступлений. Провальная ситуация в полиции произошла с проведением аттестации и новым набором кадров. Они могли набор кадров объявить еще летом, но набирают только сейчас.

Набирают следователей, которых еще направят на обучение, а это все время. А наблюдается рост преступности. Зарегистрировано на 4,6 тыс. преступлений больше чем в предыдущем году. В то время количество следователей не увеличилась, а наоборот уменьшилась – часть не прошла переаттестацию. Мы обращали внимание, что не нужно затягивать этот процесс. Львовщина последняя проходила переаттестацию – имеем сегодня результат. В Шевченковском отделе полиции лишь девять следователей из 41, предусмотренного по штату.

На сегодня критической является ситуация с выявлением и документированием преступлений, связанных со сбытом наркотиков. Так, в прошлом году работники соответствующего управления, которое осуществляет борьбу с незаконным оборотом наркотиков, задокументировали только 66 случаев сбыта, в то время как в 2015 таких было 266. Убежден, что не последней причиной таких дел является отсутствие долгое время руководителя этого управления полиции.

В прокурате ограниченный штат. Кроме того, мы готовимся к существенному сокращению. В Украине планируется сократить треть работников прокуратуры – 5 тысяч.

Кроме того, много уголовных производств "зависли" в судах. Во Львовской области на сегодня в двух судах вообще нет судей – Жидачевский и Мостиский районы. В Сколе остался один судья. Некому рассматривать дела. Производства в отношении тяжких преступлений, которые должна рассматривать коллегия судей, вынуждены направлять в другие суды.

Господин Юрий, в Вашей команде – два молодых заместителя, назначение которых вызвало неоднозначную реакцию в некоторых СМИ. Что можете сказать об их работе, довольны ли Вы ею?

– У меня есть существенные замечания к Юрию Татомиру. Он как адвокат, правозащитник – грамотный человек. Но у него нет опыта руководства. Требует улучшения совместная деятельность с общественными организациями.

Заместителя от общественности мы взяли не только для того, чтобы он координировал деятельность Консультативного совета при прокуратуре, а также для налаживания эффективного диалога между всеми общественными организациями, чтобы мы могли услышать их проблематику, предложения и прочее. Поэтому эту работу следует активизировать и проводить эффективнее. По этому поводу уже делал ему замечания…

В отношении Галины Борейко – человек на своем месте. Она была руководителем, начальником отдела, системно понимает, что делать. Коллектив доволен ее работой, и имеем определенные сдвиги в показателях работы.

Назовите основные направления работы на 2017 год.

– Такие же, как были – борьба с коррупцией, взяточничеством, преступлениями в бюджетной сфере. Надзор за условиями содержания заключенных в колониях, соблюдением прав нелегалов, которых задерживают на границе. Из новых задач – проверка тарифов. Людей сейчас больше всего интересует законность формирования тарифов на свет, газ.

Господин Юрий, просмотрела Вашу электронную декларацию за 2015 год. Почему все недвижимое имущество (квартира, дом, отель, земельные участки) записано на жену?

– За то, что она занималась этим имуществом, оформляла разрешительные документы. Поэтому оно записано на жену. Кому-то же надо было оформлять документы…

Большинство земельных участков перешли в наследство. Родители жены и она сама родились в селе, работали в сельском хозяйстве, получили пай. Когда умерла мать, жена оформила наследство – 3 га пая – на себя. Дом, в котором мы живем, строили родители жены. Относительно сбережений. В 2010 году я ушел на пенсию. Тогда всех "оранжевых" отправляли на пенсию. Четыре года работал в банковской сфере. При выходе на пенсию получил помощь от государства. Средства вложили в строительство кафе-гостиницы.

Однокомнатную квартиру получил в 2006 году в Белой Церкви. Когда меня перевели в Киев, я продал эту квартиру, все средства инвестировали в строительство "Киевгорстроя". В 2008 году купили квартиру в Киеве. Нужно было ходить оформлять документы, стоять в очередях. Этим занималась жена.

Во Львове на квартирный учет не становился и не планирую.

Где во Львове проживаете, если не секрет?

– Снимаю квартиру.

Беседовала Наталья Шутка