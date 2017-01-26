Львов на грани катастрофы. Садовому дали неделю на вывоз мусора – спецкор

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Львовяне – против мусора в своем городе. В частности, жители четырех районов города угрожали перекрыть улицы. Люди возмущены и объявили акцию протеста против решения, которое предусматривает пять площадок для прессования и брикетирования мусора в городе.

О ситуации в городе сообщила спецкор Голоса Столицы во Львове Ульяна Гаврилюк.

(публикуется на языке оригинала)

Що зараз відбувається у Львові?

– І справді, сміттєву проблему ніяк не може вирішити міський голова, це вкотре викликало обурення громадськості.

У Львові на власні очі можна побачити переповнену понад третину сміттєвих майданчиків, тобто перевізники зазначають, щоб впоратись з таким обсягом сміття, їм необхідно від двох до семи днів. Через таку критичну ситуацію була скликана комісія у Львівській ОДА, і на позачерговому засіданні вирішили дати Андрію Садовому один тиждень, щоб все сміття з будь-яких майданчиків, з будь-яких вулиць вивезти. Якщо він цього не зробить, за це питання візьметься Олег Синютка, очільник Львівщини. Зокрема, він виключив будь-яку політичну складову зі сміттєвої проблеми, яка є на Львівщині.

Також Олег Синютка заявив, що це є внутрішня проблема Львівщини і, найголовніше, було з’ясовано, що відсутні факти звернення львівської влади до керівників інших населених пунктів області з проханням, щоб сміття, яке нагромаджується в області, у місті, було вивезено на їхні полігони.

Що це означає? Будь-які попередні заяви, де він говорив, що на владу міста чиниться тиск і є політичний аспект – це є повна неправда.

До слова, я скажу, що на території області різко збільшилась кількість виявлених несанкціонованих сміттєзвалищ. Від цього страждає громадськість, люди починають страйкувати, перекривати дорогу вантажівок, які везуть ці відходи.

Також зазначають екологи, щойно почне танути сніг, будь-які інфекції – це гепатити, шлункові інфекції, глисти можуть потрапити у воду, і це може заразити величезну кількість людей.

Скільки людей вийшли на протести? Наскільки рішуче вони налаштовані? Що вони збираються робити далі? РИА Новости Украина Евгений Котенко Золотарев о зависимости политического будущего Садового от мусора Львова

– Один із найбільших таких протестів був на днях – розгнівані жителі міста, які недалеко від цього Грибовицького сміттєзвалища живуть, зірвали брифінг Андрія Садового.

Учасники вимагали, щоб міська влада, зокрема Садовий, надали пояснення, куди пішли кошти, які були виділені для вирішення проблеми зі сміттям, і що було зроблено за останні десять років, щоб ці проблеми подолати. Це такий найбільший масовий мітинг.

А так в різних куточках Львівщини вони є не такі вже й масові, по декілька людей виходять, які перекривають дороги, аби в їх містечко не везли і не викидали сміття, яке вивозять зі Львова.

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Ранее депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в эфире "ГС" заявил, что информации о том, куда вывозят львовский мусор, на каких машинах и кто это оплачивает, нет даже у него и его коллег.